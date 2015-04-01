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Manifest V3 и дополнения Microsoft Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:03
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В конце сентября Google объявила о пересмотре планов по продолжению поддержки расширений на базе Manifest V2 в Chrome еще как минимум в течение года. Теперь Microsoft готова последовать её примеру с обновленной дорожной картой, касающейся внедрения Manifest V3 и поэтапного отказа от Manifest V2. Согласно обновленной документации, организации могут продолжать использовать расширения Manifest V2 в системах, настроенных с соответствующими политиками, как минимум до января 2024 года.

На данный момент Microsoft больше не принимает расширения на основе Manifest V2 в Edge Add-ons Store (публичном или скрытом). Тем не менее, разработчики могут отправлять обновления для существующих расширений, чтобы поддерживать или добавлять новые функции. Следующим шагом в поэтапном отказе от старых расширений является прекращение приема обновлений (кроме тех, которые обновляют Manifest V2 до V3) и запрет браузеру запускать расширения на основе V2 без корпоративных политик. В конце концов, в какой-то момент станет невозможно использовать расширения Manifest V2 в браузере Edge.

Microsoft не готова объявить, когда она прекратит принимать обновления для расширений Manifest V2, не говоря уже о том, чтобы отключить их навсегда во всех системах, включая корпоративные. Компания заявляет, что продолжит анализировать проблемы, поднятые разработчиками, и изучать правильный путь для экосистемы дополнений Microsoft Edge. Дополнительную информацию о расширениях Manifest V3 для Microsoft Edge можно найти в официальной документации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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