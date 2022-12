Microsoft рада сообщить, что Microsoft To Do теперь поддерживает автоматическое заполнение задач, которые нужно выполнить сегодня, в списке My Day!Благодаря этой новой функции ваши задачи будут автоматически отображаться в разделе My Day в установленные сроки. Это поможет вам оставаться на вершине своих приоритетов и оставаться организованным в течение дня. Это в дополнение к существующей возможности, в которой вы можете добавлять задачи вручную в My Day.Чтобы получить доступ к этой новой функции, просто откройте приложение Microsoft To Do и щелкните список My Day.Вы увидите список всех ваших задач, которые нужно выполнить сегодня, включая все задачи, которые были ранее добавлены в ваши списки и должны быть выполнены сегодня.Microsoft начала развертывать эту функцию для 5% аудитории и продолжит развертывать ее для всех пользователей в ближайшие недели.Узнать другие подробности можно здесь