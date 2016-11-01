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Microsoft To Do теперь поддерживает автоматическое заполнение задач, которые нужно выполнить сегодня, в списке My Day

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:53
  • Просмотров: 0

Microsoft рада сообщить, что Microsoft To Do теперь поддерживает автоматическое заполнение задач, которые нужно выполнить сегодня, в списке My Day!

Благодаря этой новой функции ваши задачи будут автоматически отображаться в разделе My Day в установленные сроки. Это поможет вам оставаться на вершине своих приоритетов и оставаться организованным в течение дня. Это в дополнение к существующей возможности, в которой вы можете добавлять задачи вручную в My Day.

Чтобы получить доступ к этой новой функции, просто откройте приложение Microsoft To Do и щелкните список My Day.

Microsoft To Do теперь поддерживает автоматическое заполнение задач, которые нужно выполнить сегодня, в списке My Day


Вы увидите список всех ваших задач, которые нужно выполнить сегодня, включая все задачи, которые были ранее добавлены в ваши списки и должны быть выполнены сегодня.



Microsoft начала развертывать эту функцию для 5% аудитории и продолжит развертывать ее для всех пользователей в ближайшие недели.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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