Microsoft To Do теперь поддерживает автоматическое заполнение задач, которые нужно выполнить сегодня, в списке My Day
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:53
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Microsoft рада сообщить, что Microsoft To Do теперь поддерживает автоматическое заполнение задач, которые нужно выполнить сегодня, в списке My Day!
Благодаря этой новой функции ваши задачи будут автоматически отображаться в разделе My Day в установленные сроки. Это поможет вам оставаться на вершине своих приоритетов и оставаться организованным в течение дня. Это в дополнение к существующей возможности, в которой вы можете добавлять задачи вручную в My Day.
Чтобы получить доступ к этой новой функции, просто откройте приложение Microsoft To Do и щелкните список My Day.
Вы увидите список всех ваших задач, которые нужно выполнить сегодня, включая все задачи, которые были ранее добавлены в ваши списки и должны быть выполнены сегодня.
Microsoft начала развертывать эту функцию для 5% аудитории и продолжит развертывать ее для всех пользователей в ближайшие недели.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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