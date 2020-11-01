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Microsoft Teams получает новую функцию, которая поможет вам быстро взаимодействовать со своей аудиторией

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:55
  • Просмотров: 115

Пользователи Teams начали получать важную новую функцию, позволяющую им быстро взаимодействовать со своей аудиторией во время собрания.

Microsoft объявила о возможности запуска мгновенного опроса с помощью приложения Polls на собраниях Teams. Мгновенный опрос «улавливает пульс вашей аудитории и собирает мнения и отзывы во время собрания». Лучшее в нем то, что вы можете запустить один из трех предопределенных типов опроса одним щелчком мыши, так что это не займет много времени. Вы можете попробовать следующие предварительно определенные типы опросов:

• Да/Нет;
• Большой палец вверх/Большой палец вниз;
• Нравится/Не нравится;



Ваша аудитория затем должна будет нажать соответствующую кнопку, чтобы поделиться своим мнением — им не нужно нажимать «Отправить». Для организаторов собраний вы можете запустить мгновенный опрос, выполнив следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Опросы».
2. Устно озвучьте вопрос, на который вы хотите, чтобы ваша аудитория ответила (например, Согласны ли вы с этим предложением?).
3. В разделе «Запустить мгновенный опрос» выберите набор параметров, который вы хотите использовать;

Однако функция мгновенных опросов в Teams ограничена только подписчиками Business и Education. Тем не менее, существует известная проблема, которая заключается в следующем:

Набор параметров Да/Нет не переводится и остается на английском языке для всех пользователей, независимо от настроек языка и локали.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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