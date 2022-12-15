Microsoft анонсировала крупное обновление для Skype
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- Категория: Microsoft
- Дата: 15-12-2022, 16:46
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Пять лет назад Microsoft попыталась дать пользователям Skype глоток свежего воздуха, изменив дизайн приложения для разных платформ. Клиенты были недовольны тем, что Microsoft пытается модернизировать Skype с помощью сомнительного пользовательского интерфейса и невостребованных функций, поэтому они заставили компанию исправить ситуацию. Теперь Microsoft снова готова омолодить Skype.
Компания заявляет, что изменила интерфейс Skype, сделав его «более приятным и веселым». Приложение теперь имеет совершенно новый интерфейс со свежими иллюстрациями, новыми смайликами, улучшенной производительностью и надежностью. Вы даже заметите знаковые облака из «старых добрых дней» Skype. В целом, Microsoft хочет, чтобы мессенджер был знакомым, свежим и современным, поэтому пользователи не должны быть шокированы или растеряны после установки обновления.
Skype для мобильных устройств теперь отличается улучшенными красочными темами с более заметными и яркими цветами во всем приложении и улучшенной доступностью. Вы также найдете узнаваемые элементы Skype, такие как облака и анимированные смайлики.
Это не только пользовательский интерфейс и графика. Skype для iOS и Android получил тот же новый опыт звонков, который Microsoft добавила для десктопных компьютеров в прошлом году. Пользователи могут выбрать светлую тему для звонков, выбрать фон для участников без видео, а также пользоваться более удобными элементами управления во время видеозвонков. Microsoft также обещает технические улучшения, которые гарантируют, что любой видеозвонок будет работать хорошо и останется стабильным, независимо от того, сколько людей участвует (Skype поддерживает до 100 человек на звонок).
Наконец, переработанный Skype предлагает новую вкладку «Сегодня» с персонализированными статьями и новостями из «надежных источников со всего мира». Пользователи могут читать и делиться этими историями без подписки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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