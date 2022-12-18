Visual Studio 2022 17.5 Preview 2 добавляет Sticky Scroll для повышения производительности
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- Категория: Microsoft
- Дата: 18-12-2022, 22:48
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Microsoft объявила, что Visual Studio 2022 17.5 Preview 2 добавляет функцию Sticky Scroll, чтобы помочь повысить производительность пользователей. Sticky Scroll напоминает вам о том, какой код вы редактируете, удерживая соответствующие заголовки над областью прокрутки. Эта функция не включена по умолчанию, но вы можете включить ее, перейдя в Инструменты> Параметры> Текстовый редактор> Основные> Sticky Scroll и переключив параметр «Показывать вложенные текущие области во время прокрутки в верхней части редактора».
Sticky Scroll сейчас немного ограничена с точки зрения поддерживаемых языков, но она будет работать при редактировании кода, написанного на C#, C++, XAML и JSON. Microsoft заявила, что продолжит улучшать эту функцию, поэтому в будущем она может добавить поддержку Sticky Scroll для языков.
Функция Sticky Scroll заставит пространства имен, классы и методы прилипать к верхней части редактора при прокрутке кода. Часть Sticky Scroll увеличивается и уменьшается по мере передачи соответствующих заголовков. Это поможет вам определить, какую часть кода вы редактировали, без необходимости прокрутки вверх и повторного просмотра, что сэкономит ваше время.
Если вам не нравится, что слишком много контента застревает в верхней части редактора, вы можете ограничить количество строк там же, где включили эту функцию. Просто введите желаемое количество строк рядом с «Определить максимальное количество липких строк для отображения:» и нажмите «OK». Чтобы начать работу с этой функцией, загрузите последнюю версию Visual Studio 2022 Preview.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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