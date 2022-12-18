Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией
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- Категория: Microsoft
- Дата: 18-12-2022, 23:53
- Просмотров: 398
На своем мероприятии Ignite Microsoft заявила, что запустит предварительную версию Teams Premium в декабре. Компания сдержала свое обещание, запустив сервис для своих коммерческих клиентов. Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь широко доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией. Искатели могут попробовать сервис через Microsoft 365 admin center без оплаты.
Teams Premium — это, по сути, надстройка внутри Microsoft Teams, которая имеет больше встроенных функций персонализации, искусственного интеллекта и функций безопасности. С помощью премиум-сервиса Microsoft стремится сделать виртуальные собрания более персонализированными, интеллектуальными и безопасными.
В своем официальном посте в блоге Microsoft также сообщила, что функции в рамках предложения Teams Premium будут продолжать развертываться до января следующего года. Если все пойдет по плану, Microsoft Teams Premium станет общедоступным в феврале 2023 года и будет стоить $10 за пользователя в месяц.
Microsoft опубликовала подробное обучающее видео, которое вы можете посмотреть выше, в котором рассказывается все о новой надстройке Teams Premium, от обсуждения её настройки до руководства по использованию функций Premium.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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