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Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 18-12-2022, 23:53
  • Просмотров: 398

На своем мероприятии Ignite Microsoft заявила, что запустит предварительную версию Teams Premium в декабре. Компания сдержала свое обещание, запустив сервис для своих коммерческих клиентов. Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь широко доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией. Искатели могут попробовать сервис через Microsoft 365 admin center без оплаты.

Teams Premium — это, по сути, надстройка внутри Microsoft Teams, которая имеет больше встроенных функций персонализации, искусственного интеллекта и функций безопасности. С помощью премиум-сервиса Microsoft стремится сделать виртуальные собрания более персонализированными, интеллектуальными и безопасными.

В своем официальном посте в блоге Microsoft также сообщила, что функции в рамках предложения Teams Premium будут продолжать развертываться до января следующего года. Если все пойдет по плану, Microsoft Teams Premium станет общедоступным в феврале 2023 года и будет стоить $10 за пользователя в месяц.



Microsoft опубликовала подробное обучающее видео, которое вы можете посмотреть выше, в котором рассказывается все о новой надстройке Teams Premium, от обсуждения её настройки до руководства по использованию функций Premium.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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