Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в декабре 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:43
- Просмотров: 89
Каждый месяц Microsoft добавляет множество новых функций в Excel на разных платформах, а затем составляет краткий обзор всех новых функций в виде удобного списка.
Веб-версия Excel получила предложения формул, в которых вам могут быть рекомендованы функции SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT и COUNTA после ввода символа "=". Эти предложения будут основаны на контекстуальной осведомленности Excel о ваших данных. Аналогично, функция заполнения формул гарантирует, что если вы выполняете повторяющуюся задачу для каждой ячейки в диапазоне, будет предложена формула для автоматического заполнения оставшихся ячеек. Новые местоположения также будут предложены, если Excel определит, что ссылка на облако в вашей рабочей книге не работает. Кроме того, теперь вы можете находить запросы через панель поиска и вставлять изображения как часть рабочего листа с помощью функции IMAGE.
Пользователи Excel для Windows могут рассчитывать на те же возможности функции IMAGE вместе с сочетанием клавиш Alt + F12 для запуска редактора Power Query. Между тем, инсайдеры могут вкладывать типы данных Power Query и использовать динамические массивы в качестве источника данных для преобразования и загрузки при использовании функции «Получить данные».
Наконец, у клиентов Excel для Mac есть только несколько новых возможностей, которыми они могут воспользоваться в этом месяце. Первая — это та же функция IMAGE, описанная для веб-версии Excel, а другая — сочетание клавиш Option + F12 для запуска редактора Power Query.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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