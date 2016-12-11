Microsoft улучшит дизайн всплывающего окна в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:09
- Просмотров: 142
Microsoft недавно анонсировала предварительную версию надстройки Teams Premium для своих коммерческих клиентов. Компания может предложить больше в ближайшие несколько месяцев, и самое приятное то, что вам не нужно платить абонентскую плату за эти возможности. Одной из будущих функций Teams является «улучшенный дизайн всплывающего окна».
Благодаря новому дизайну всплывающего окна Microsoft стремится улучшить взаимодействие и обнаружение приложений. Microsoft говорит, что это поможет вам «быстро запускать имеющиеся у вас приложения, а также находить новые, которые помогут вам выполнять повседневные задачи в Teams». Однако софтверный гигант не сообщил, как именно новый дизайн всплывающего окна поможет пользователям достичь всего этого.
«Улучшенный дизайн всплывающего окна» в Teams появится в феврале следующего года для пользователей десктопных компьютеров. Это то, что Microsoft говорит на своей странице дорожной карты, но, учитывая прошлый опыт, всё может измениться.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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