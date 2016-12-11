Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft улучшит дизайн всплывающего окна в Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:09
  • Просмотров: 142

Microsoft недавно анонсировала предварительную версию надстройки Teams Premium для своих коммерческих клиентов. Компания может предложить больше в ближайшие несколько месяцев, и самое приятное то, что вам не нужно платить абонентскую плату за эти возможности. Одной из будущих функций Teams является «улучшенный дизайн всплывающего окна».

Благодаря новому дизайну всплывающего окна Microsoft стремится улучшить взаимодействие и обнаружение приложений. Microsoft говорит, что это поможет вам «быстро запускать имеющиеся у вас приложения, а также находить новые, которые помогут вам выполнять повседневные задачи в Teams». Однако софтверный гигант не сообщил, как именно новый дизайн всплывающего окна поможет пользователям достичь всего этого.



«Улучшенный дизайн всплывающего окна» в Teams появится в феврале следующего года для пользователей десктопных компьютеров. Это то, что Microsoft говорит на своей странице дорожной карты, но, учитывая прошлый опыт, всё может измениться.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией

Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией

Microsoft Store в Windows 11 теперь имеет мини-версию страницы приложения

Microsoft Store в Windows 11 теперь имеет мини-версию страницы приложения

Microsoft Teams Public Preview получает несколько новых функций

Microsoft Teams Public Preview получает несколько новых функций

Microsoft Teams получит новый многооконный опыт управления живыми событиями

Microsoft Teams получит новый многооконный опыт управления живыми событиями

Microsoft тестирует новый дизайн всплывающего меню OneDrive для Windows 10

Microsoft тестирует новый дизайн всплывающего меню OneDrive для Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google
+1  
Новостей: 14641
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10087