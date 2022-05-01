Статистика браузеров за декабрь 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:58
- Просмотров: 98
Компания StatCounter представила статистику браузеров за декабрь 2022 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.16%;
• Edge – 10.99%;
• Safari – 8.98%;
• Firefox – 7.22%;
• Opera – 3.29;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 64.2%;
• Safari – 23.59%;
• Samsung Internet – 5.09%;
• UC Browser – 2.85%;
• Opera – 1.63%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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