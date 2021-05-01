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Microsoft добавляет вкладку «Автоматизация» в Excel Desktop

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:56
  • Просмотров: 106

Нет никаких сомнений в том, что Microsoft Excel является достойным программным обеспечением для работы с электронными таблицами для обработки данных и визуализации, но еще одна область, в которой оно также может помочь пользователям, — это автоматизация их регулярных действий в Excel. Microsoft помогла коммерческим клиентам на этом фронте с помощью Office Scripts, но теперь она делает этот процесс ещё проще с помощью вкладки «Автоматизация» в Excel Desktop.

Для тех, кто не знает, вкладка «Автоматизация» позволяет пользователям Excel использовать Power Automate для управления и планирования Office Scripts. Она также предлагает соединители для Teams и SharePoint, что позволяет пользователям работать более продуктивно и сосредоточиться на функциональности, а не на настройке. До сих пор вкладка «Автоматизация» была доступна только в веб-версии Excel, но теперь она доступна для десктопных пользователей в Windows и Mac.



Важно знать, что вкладка «Автоматизация» имеет статус предварительной версии с октября 2022 года, но в настоящее время она доступна только для соответствующих клиентов. В первую очередь это относится к тем, у кого есть коммерческая лицензия на Microsoft 365 (E3/E5) вместе с установленным Microsoft Edge WebView2, если используется ПК с Windows. Кроме того, она только начала развертываться, поэтому вы можете не получить её сразу.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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