Microsoft выпустила PowerToys 0.66.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:06
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.66.0.
Основные моменты
• Утилиты PowerToys теперь поставляются с автономной .NET 7, что означает, что нет необходимости устанавливать .NET как часть установщика, и её легче поддерживать в актуальном состоянии;
• Можно выбрать, какой из установленных языков OCR используется Text Extractor, выбрав его в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши;
• Добавлена настройка для сортировки порядка символов с ударением по частоте использования в Quick Accent;
Общее
• Уменьшено потребление ресурсов, вызванное ведением журнала. Создавался поток для каждого логгера даже для отключенных утилит;
• Зависимость .NET 7 теперь поставляется автономно в утилитах, используя глубокие ссылки для уменьшения использования дискового пространства;
Color Picker
• Исправлена проблема, из-за которой кастомные цветовые форматы не работали при выборе цветов без использования редактора;
• Исправлен сбой при использовании повторяющихся имен для цветовых форматов;
• Добавлены два десятичных формата, чтобы различать RGB и BGR;
• Исправлена локализация названия цвета, которая работала некорректно в версии 0.65;
FancyZones
• Исправлен сбой редактора, вызванный удалением зоны при попытке ее перемещения;
• Уменьшено время, необходимое для отображения всплывающей подсказки для настройки сочетания клавиш макета в редакторе;
File Locksmith
• Исправлена проблема, из-за которой File Locksmith зависала при поиске открытых дескрипторов на некоторых ПК;
Hosts File Editor
• Добавлено предупреждение при обнаружении повторяющихся записей;
PowerToys Run
• Поддержка перетаскивания для результатов файла;
Quick Accent
• Добавлена поддержка темной темы;
• Увеличена задержка ввода по умолчанию, чтобы улучшить опыт из коробки;
• Исправлена ошибка, из-за которой первый символ не выбирался при открытии оверлея;
• Исправлено положение оверлея при отображении вблизи горизонтальных краев экрана;
• Добавлены дополнительные символы Pinyin;
• Добавлены македонские символы;
• Добавлена настройка сортировки символов по частоте использования;
• Добавлена настройка, позволяющая всегда начинать выделение с первого символа, даже когда в качестве способа активации используются клавиши со стрелками;
Settings
• Исправлена ошибка, из-за которой скрывалась опция сохранения дисплея включенным при использовании режима Indefinitely Awake;
• Исправлена проблема со специальными возможностями, из-за которой панель навигации не работала с диктором в режиме сканирования;
• Исправлена проблема со специальными возможностями, из-за которой имя элемента управления сочетанием клавиш считывалось неправильно;
• Изменен пользовательский интерфейс кастомного формата выбора цвета;
• Улучшена видимость и доступность управления сочетаниями клавиш;
• Исправлена проблема, из-за которой настройки сохранялись некорректно в сценариях, где пользователь-администратор отличался от пользователя, запускающего PowerToys;
• Добавлена настройка для выбора языка, который следует использовать по умолчанию при использовании Text Extractor;
Text Extractor
• Улучшите поведение для языков CJK, не добавляя пробелы для некоторых символов, которые в них не нуждаются;
• Язык OCR теперь можно выбрать в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши;
Video Conference Mute
• Уменьшено потребление ресурсов за счет того, что File Watchers не запускаются, когда утилита отключена;
Documentation
• Обновлена документация по настройке разработки;
• Улучшена нумерация списков документации Markdown во многих документах;
Development
• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;
• Анализ кода C++ больше не выполняется в релизе CI, чтобы ускорить создание релиз-кандидатов. Он по-прежнему работает на GitHub CI и при локальной сборке для поддержания качества кода;
• Убраны комментарии «to-do», относящиеся к освобождению памяти на C#;
• Добавлено правило фабричного бота для проблем с локализацией;
• Исправлена ошибка сборки CI после обновления инструментов .NET;
• Обновлена версия зависимости Windows App SDK до 1.2;
• При сборке для arm64 инструменты сборки arm64 теперь предпочтительнее при сборке на устройстве arm64;
• Обновлен тестовый фреймворк C# и удалены неиспользуемые ссылки пакета Newtonsoft.Json;
• Обновлен StyleCop и исправлено/включено больше предупреждений;
• Исправлена языковая опечатка в коде;
• Улучшено качество кода при некоторых тихих сбоях, о которых сообщалось на серверах Microsoft;
• Перемещены файлы активов GPO в исходный код вместо документов в репозитории;
• Обновлены пакеты модульного тестирования NuGet;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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