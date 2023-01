Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.66.0.• Утилиты PowerToys теперь поставляются с автономной .NET 7, что означает, что нет необходимости устанавливать .NET как часть установщика, и её легче поддерживать в актуальном состоянии;• Можно выбрать, какой из установленных языков OCR используется Text Extractor, выбрав его в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши;• Добавлена настройка для сортировки порядка символов с ударением по частоте использования в Quick Accent;• Уменьшено потребление ресурсов, вызванное ведением журнала. Создавался поток для каждого логгера даже для отключенных утилит;• Зависимость .NET 7 теперь поставляется автономно в утилитах, используя глубокие ссылки для уменьшения использования дискового пространства;• Исправлена проблема, из-за которой кастомные цветовые форматы не работали при выборе цветов без использования редактора;• Исправлен сбой при использовании повторяющихся имен для цветовых форматов;• Добавлены два десятичных формата, чтобы различать RGB и BGR;• Исправлена локализация названия цвета, которая работала некорректно в версии 0.65;• Исправлен сбой редактора, вызванный удалением зоны при попытке ее перемещения;• Уменьшено время, необходимое для отображения всплывающей подсказки для настройки сочетания клавиш макета в редакторе;• Исправлена проблема, из-за которой File Locksmith зависала при поиске открытых дескрипторов на некоторых ПК;• Добавлено предупреждение при обнаружении повторяющихся записей;• Поддержка перетаскивания для результатов файла;• Добавлена поддержка темной темы;• Увеличена задержка ввода по умолчанию, чтобы улучшить опыт из коробки;• Исправлена ошибка, из-за которой первый символ не выбирался при открытии оверлея;• Исправлено положение оверлея при отображении вблизи горизонтальных краев экрана;• Добавлены дополнительные символы Pinyin;• Добавлены македонские символы;• Добавлена настройка сортировки символов по частоте использования;• Добавлена настройка, позволяющая всегда начинать выделение с первого символа, даже когда в качестве способа активации используются клавиши со стрелками;• Исправлена ошибка, из-за которой скрывалась опция сохранения дисплея включенным при использовании режима Indefinitely Awake;• Исправлена проблема со специальными возможностями, из-за которой панель навигации не работала с диктором в режиме сканирования;• Исправлена проблема со специальными возможностями, из-за которой имя элемента управления сочетанием клавиш считывалось неправильно;• Изменен пользовательский интерфейс кастомного формата выбора цвета;• Улучшена видимость и доступность управления сочетаниями клавиш;• Исправлена проблема, из-за которой настройки сохранялись некорректно в сценариях, где пользователь-администратор отличался от пользователя, запускающего PowerToys;• Добавлена настройка для выбора языка, который следует использовать по умолчанию при использовании Text Extractor;• Улучшите поведение для языков CJK, не добавляя пробелы для некоторых символов, которые в них не нуждаются;• Язык OCR теперь можно выбрать в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши;• Уменьшено потребление ресурсов за счет того, что File Watchers не запускаются, когда утилита отключена;• Обновлена документация по настройке разработки;• Улучшена нумерация списков документации Markdown во многих документах;• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;• Анализ кода C++ больше не выполняется в релизе CI, чтобы ускорить создание релиз-кандидатов. Он по-прежнему работает на GitHub CI и при локальной сборке для поддержания качества кода;• Убраны комментарии «to-do», относящиеся к освобождению памяти на C#;• Добавлено правило фабричного бота для проблем с локализацией;• Исправлена ошибка сборки CI после обновления инструментов .NET;• Обновлена версия зависимости Windows App SDK до 1.2;• При сборке для arm64 инструменты сборки arm64 теперь предпочтительнее при сборке на устройстве arm64;• Обновлен тестовый фреймворк C# и удалены неиспользуемые ссылки пакета Newtonsoft.Json;• Обновлен StyleCop и исправлено/включено больше предупреждений;• Исправлена языковая опечатка в коде;• Улучшено качество кода при некоторых тихих сбоях, о которых сообщалось на серверах Microsoft;• Перемещены файлы активов GPO в исходный код вместо документов в репозитории;• Обновлены пакеты модульного тестирования NuGet;Узнать другие подробности можно здесь