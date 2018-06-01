Новый бандл Xbox Series X включает Forza Horizon 5 и множество дополнений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:24
- Просмотров: 0
Microsoft представила бандл Xbox Series X — Forza Horizon 5 за $559. Внутри покупатели получат Xbox Series X, беспроводной контроллер и Forza Horizon 5 Premium Edition с Hot Wheels Expansion, VIP Pass, Car Pass, Welcome Pack и еще одно расширение, когда оно будет доступно.
Бандл Forza Horizon 5 для Xbox можно будет приобрести в США, Канаде и на некоторых азиатских рынках на этой неделе, а позже он будет доступен в Европе, Латинской Америке и других регионах. Вы можете найти бандл в Microsoft Store, а также у участвующих розничных продавцов по всему миру, очевидно, что цены будут варьироваться в зависимости от того, где вы живете.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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