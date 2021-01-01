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Microsoft обновляет панель инструментов для собраний Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:17
  • Просмотров: 106

Обновленная панель инструментов для собраний Microsoft Teams упрощает навигацию по собраниям и поиск новых функций и возможностей.



• Теперь пользователи могут поднимать руки на панели инструментов собрания с помощью специальной кнопки «Поднять руку»;
• Пользователи могут легче перемещаться по меню «Дополнительно» из групп подменю;
• Пользователи также могут легко переключаться между представлениями с помощью новой кнопки «Представление» с опциями представления, включая галерею, режим «Вместе» и другие представления;

Статус выпуска

Доступа всем в канале Public Preview.

Как включить

Присоединяйтесь к собранию в Teams, чтобы использовать улучшенную панель инструментов собраний с новой кнопкой «Реагировать», кнопкой «Представление» и переработанным меню «Дополнительно».



Примечание 1: Если вам нужна информация о включении самой публичной предварительной версии, см. раздел «Включение публичной предварительной версии для Teams» здесь.

Примечание 2: Чтобы иметь возможность использования этой функции, пользователь должен быть в Public Preview. Другим участникам собрания не обязательно быть в Public Preview.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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