Microsoft признала ошибку в Outlook
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:49
- Просмотров: 80
Когда вы получаете доступ к почтовому ящику в онлайн-режиме и пытаетесь переслать, классифицировать или пометить сообщение, вы можете увидеть ошибку «Операция не удалась». Эта проблема может возникнуть, если этому сообщению была назначена метка из политики хранения или плана файлов , которая настроена на пометку элементов как запись. В этом случае Outlook не сможет выполнить операции и отобразит сообщение об ошибке.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Чтобы убедиться, что проблема вызвана записью, администраторы могут запустить трассировку сети при воспроизведении проблемы. Это должно привести к получению от сервера следующего исключения:
Microsoft.Exchange.Data.StoreObjects.StoragePermanentException: Метка записи элемента не может быть перемещена в архивный почтовый ящик, а метаданные сообщения не могут быть обновлены.
На Microsoft Purview Portal администраторы также могут проверить, настроена ли политика хранения, применяемая к сообщению, для пометки элементов как записей.
Имейте в виду, что проблема может наблюдаться не для всех сообщений, помеченных как запись.
СТАТУС: ОБХОДНОЙ ПУТЬ
В качестве обходного пути у пользователей есть возможность переключения настроек учетной записи на использование режима кэширования или использование веб-версии Outlook.
Кроме того, пользователи могут отключить панель чтения и переслать сообщение, не открывая и не просматривая его.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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