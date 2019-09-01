Microsoft признала ошибку в Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:49
  • Просмотров: 80

Когда вы получаете доступ к почтовому ящику в онлайн-режиме и пытаетесь переслать, классифицировать или пометить сообщение, вы можете увидеть ошибку «Операция не удалась». Эта проблема может возникнуть, если этому сообщению была назначена метка из политики хранения или плана файлов , которая настроена на пометку элементов как запись. В этом случае Outlook не сможет выполнить операции и отобразит сообщение об ошибке.

Microsoft признала ошибку в Outlook


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Чтобы убедиться, что проблема вызвана записью, администраторы могут запустить трассировку сети при воспроизведении проблемы. Это должно привести к получению от сервера следующего исключения:

Microsoft.Exchange.Data.StoreObjects.StoragePermanentException: Метка записи элемента не может быть перемещена в архивный почтовый ящик, а метаданные сообщения не могут быть обновлены.

На Microsoft Purview Portal администраторы также могут проверить, настроена ли политика хранения, применяемая к сообщению, для пометки элементов как записей.





Имейте в виду, что проблема может наблюдаться не для всех сообщений, помеченных как запись.

СТАТУС: ОБХОДНОЙ ПУТЬ

В качестве обходного пути у пользователей есть возможность переключения настроек учетной записи на использование режима кэширования или использование веб-версии Outlook.

Кроме того, пользователи могут отключить панель чтения и переслать сообщение, не открывая и не просматривая его.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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