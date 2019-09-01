Последние обновления Exchange Server улучшают безопасность полезных нагрузок PowerShell и добавляют известную проблему
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:55
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С последними обновлениями Patch Tuesday, выпущенными для устройств Windows, Microsoft также выпустила обновления для Exchange Server за январь 2023 года. Exchange Server 2013, 2016 и 2019 охвачены в этом релизе, а улучшения и исправления безопасности доступны по всем направлениям.
Последние обновления безопасности (SUs) устраняют несколько проблем безопасности, которые были либо обнаружены самой Microsoft, либо сообщены ей партнерами в частном порядке. Софтверный гигант заявляет, что не нашел никаких доказательств того, что эти уязвимости использовались в реальных условиях. Вы можете скачать SUs из Update Catalog или по ссылкам ниже:
• Exchange Server 2013 CU23 (поддержка прекратится 11 апреля 2023 года);
• Exchange Server 2016 CU23;
• Exchange Server 2019 CU11 и CU12;
Microsoft также подчеркнула важное улучшение, которое она внесла в свой защитный периметр, включив подписывание на основе сертификатов полезных нагрузок сериализации PowerShell. Компания объясняет это следующим образом:
Сериализация — это процесс преобразования состояния объекта в форму (поток байтов), которую можно сохранить или передать в память, базу данных или файл. PowerShell, например, использует сериализацию (и аналогичную десериализацию) при передаче объектов между сессиями. Чтобы защитить серверы Exchange от атак на сериализованные данные, мы добавили подписание на основе сертификатов полезных нагрузок сериализации PowerShell в SUs за январь 2023 года. На первом этапе развертывания эта новая функция должна быть включена администратором Exchange Server вручную из-за зависимостей функций. В этой статье подробно описаны действия по включению подписи данных сериализации на основе сертификатов в Exchange Server. Мы также выпустили скрипт, который вы можете использовать для проверки/создания необходимого сертификата аутентификации в вашей организации, или вы можете сделать это вручную.
Microsoft подчеркивает, что вы должны включать подписание на основе сертификатов только после того, как вы установите Sus за январь 2023 года на все свои экземпляры Exchange Server. Если вы включите ее до этого, вы можете столкнуться со сбоями во всех рабочих процессах. Пока что эту функцию нужно включать вручную, но Microsoft включит ее по умолчанию в одном из будущих обновлений.
Интересно, что в этих обновлениях также появилась известная проблема. По сути, предварительный просмотр веб-страниц для URL-адресов, к которым предоставлен общий доступ в Outlook Web App (OWA), не будет рендериться правильно. Microsoft заявляет, что исправит проблему в «будущем обновлении», но не уточняет, когда именно.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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