Microsoft упрощает управление приложениями Win32 для корпоративных клиентов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:18
- Просмотров: 1
Хотя современные приложения, такие как Progressive Web Apps (PWA) и другие новые технологии, довольно часто попадают в заголовки, все еще существует множество приложений, созданных с использованием старых API-интерфейсов Win32, особенно в корпоративных средах. Теперь Microsoft упрощает управление приложениями Win32 для бизнес-клиентов.
Microsoft Intune уже позволяет ИТ-администраторам заменять существующие приложения Win32 совершенно другими или выполнять обновление до более новой версии того же приложения. Хотя корпоративные клиенты, по-видимому, довольны этой функциональностью, компания говорит, что она также получила отзывы о том, как эту возможность можно улучшить.
Таким образом, Microsoft работает над рядом улучшений для замены приложений Win32. Это включает в себя построение отношений замещения и зависимостей в одном и том же графе приложений — причем предпочтение будет отдаваться первым в случае конфликта -, улучшение поведения отслеживания приложений через страницу статуса регистрации (ESP) и поддержка отношений вытеснения во время ESP. Microsoft также описала изменения в поведении как для отслеживания приложений, так и для их обработки, вы можете ознакомиться с техническими подробностями здесь.
Microsoft отметила, что эти улучшения запланированы на первый квартал 2023 года. Однако может пройти некоторое время, прежде чем они дойдут до вас, поскольку они будут развертываться поэтапно, от арендатора к арендатору.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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