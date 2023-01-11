Xbox и Bethesda проведут прямую трансляцию Developer_Direct 25 января
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:09
- Просмотров: 157
Xbox и Bethesda проведут Developer_Direct в среду, 25 января, предоставляя поклонникам возможность взглянуть изнутри на некоторые игры, которые появятся на Xbox, ПК и Game Pass в течение следующих нескольких месяцев.
Представленный самими создателями игр из студий, включая Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios и ZeniMax Online Studios, Developer_Direct будет посвящен большим функциям, расширенным демонстрациям игрового процесса и последней информации об играх для Xbox, которые будут запущены в ближайшие несколько месяцев. включая The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends и Redfall.
Чтобы уделить достаточно времени глубокому погружению в Starfield от Bethesda Game Studios, в разработке находится отдельное шоу.
Поклонники должны настроиться на каналы Xbox (Twitch, YouTube) и каналы Bethesda (Twitch, YouTube) в 12pm PT/3pm ET 25 января, чтобы увидеть все последние новости.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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