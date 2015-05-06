Microsoft анонсировала план Microsoft 365 Basic

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:13
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Microsoft 365 (ранее Office 365) — один из самых успешных продуктов софтверного гиганта. Теперь Microsoft стремится сделать свою подписку еще более ценной. Microsoft представила план Microsoft 365 Basic, который обойдется вам всего в $1.99 в месяц.

Microsoft 365 Basic заменит план объемом 100 ГБ, который клиенты OneDrive могут приобрести по той же цене. Microsoft запустит новый план 30 января, автоматически обновив всех клиентов OneDrive, которые в настоящее время платят за 100 ГБ свободного места.

С точки зрения функциональности Microsoft 365 Basic предлагает следующие преимущества:

• 100 ГБ места в OneDrive;
• Веб-версия Outlook без рекламы и на мобильных устройствах;
• Дополнительные функции безопасности, такие как шифрование данных в Outlook, сканирование вложений и проверка подозрительных ссылок;
• Дополнительные функции для OneDrive, такие как Personal Vault, защищенные паролем ссылки с истекающим сроком действия, восстановление данных после вымогательства и массовое хранилище файлов (появится позже в этом году);
• Дополнительная техническая поддержка по телефону или в онлайн-чате для приложений и Windows 11;



Основное различие между Microsoft 365 Basic и Microsoft 365 Personal ($6.99/в месяц) заключается в автономных приложениях Office. Подписавшиеся на Microsoft 365 Basic не смогут загружать и устанавливать десктопные приложения Office. Однако они могут использовать веб-приложения, которые поддерживают самые необходимые функции и инструменты для совместной работы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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