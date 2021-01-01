Приложение Outlook на iOS получит новую панель навигации
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 73
На прошлой неделе Microsoft объявила о нескольких новых функциях, которые скоро появятся в Outlook для Android. Клиент Outlook для iOS также привлекает внимание своих создателей. В ближайшее время в приложении электронной почты компании на iOS появится новая функция, которая поможет пользователям просматривать различные важные разделы.
Microsoft работает над новой панелью навигации, чтобы пользователи могли легко получить доступ к почте, календарю, ленте, контактам и файлам. Преимущество более настраиваемой нижней панели навигации заключается в том, что вы можете размещать эти элементы в том порядке, который вам больше всего подходит. Microsoft внесла аналогичные изменения в приложение Outlook для Android примерно месяц назад, и компания также пообещала предоставить обновленную панель навигации пользователям iOS.
Панель навигации, безусловно, не является чем-то новым для мобильных пользователей Outlook. Она существует уже давно, и с течением времени она стала намного лучше, поскольку Microsoft добавила в нее больше опций и возможностей для настройки.
Что касается того, когда новая панель навигации будет доступна для пользователей Outlook на iOS, Microsoft заявляет, что пользователи будут ждать до марта этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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