Microsoft работает над улучшением функциональности поиска для Visual Studio
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:33
- Просмотров: 80
Visual Studio является предпочтительной интегрированной средой разработки (IDE) для многих программистов по всему миру. Microsoft регулярно обновляет это программное обеспечение, добавляя новые функции, чтобы удержать существующих клиентов и привлечь новых. Теперь стало известно, что компания работает над значительно улучшенной функциональностью поиска для IDE.
Новая функциональность поиска получила название «All-in-One Search», поскольку она объединяет все функции поиска в едином интерфейсе. Сюда входит поиск файлов кода, классов, методов, функций и опций. Обоснование этого заключается в том, что это приведет к повышению производительности, поскольку разработчикам больше не придется искать правильный интерфейс поиска для того, что они ищут.
Тем не менее, важно отметить, что «All-in-One Search» в настоящее время находится в активной разработке и доступна только в качестве предварительной версии через Инструменты> Параметры> Среда> Функции предварительного просмотра> Новый опыт поиска Visual Studio. Для использования этой функциональности вам потребуется версия Visual Studio 2022 17.5 Preview.
После того как вы включите функциональность «All-in-One Search», она будет доступна с помощью кнопки «Поиск» в строке заголовка. Вы также можете использовать Ctrl + T и Ctrl + Q для запуска поиска кода и поиска функций соответственно.
Но это еще не все. Вы также можете использовать префиксы «f:», «t:» и «m:» в поиске для фильтрации по файлам, типам и членам. Более того, когда вы получаете фрагмент кода в качестве результата поиска, вы даже можете напрямую отредактировать его в окне предварительного просмотра вместо того, чтобы вручную переходить к конкретному разделу.
Вы можете увидеть функциональность «All-in-One Search» ниже:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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