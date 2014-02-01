Сатья Наделла подтверждает сокращение 10000 рабочих мест
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:46
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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил в посте в блоге, что компания уволит 10000 сотрудников, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая мартом, третьим кварталом финансового года компании. Хотя заявление Наделлы было написано довольно техническим языком, он ясно дал понять, что компания будет поддерживать увольняемых сотрудников еще несколько месяцев.
Наделла сказал, что сокращаемые рабочие места составляют менее 5% от общей численности сотрудников, и хотя компания увольняет людей, она по-прежнему нанимает новых людей в «ключевых стратегических областях», поэтому некоторые из уволенных могут найти новую роль, если они соответствуют требованиям.
Чтобы помочь пострадавшим сотрудникам, Microsoft предоставит сотрудникам, имеющим право на льготы, выходное пособие выше рыночного, медицинскую страховку в течение шести месяцев, продолжение выплаты премий за акции в течение шести месяцев, услуги по переходу на новую работу и уведомление за 60 дней до увольнения, чтобы помочь людям подготовиться. Сотрудники , пострадавшие за пределами США, получат аналогичные льготы, которые соответствуют тем, которые предлагаются работникам в США.
«Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто внес свой вклад в Microsoft до этого момента, и всем вам, кто продолжит вносить свой вклад, пока мы намечаем наш путь вперед», — сказал Наделла, обращаясь непосредственно к пострадавшим. «Спасибо за сосредоточенность, самоотверженность и устойчивость, которые вы каждый день демонстрируете Microsoft, нашим клиентам и партнерам».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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