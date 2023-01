Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.5 Preview 3

Microsoft недавно выпустила третью предварительную версию Visual Studio 2022 17.5, и одним из заметных дополнений стала проверка орфографии, которая была включена для файлов C#, C++ и Markdown. По умолчанию проверка орфографии включена по умолчанию, но если она вам не нравится, вы всегда можете отключить ее в Правка> Дополнительно> «Переключить проверку орфографии текста.Подобно средствам проверки орфографии в других программах, Visual Studio выделит любые предполагаемые ошибки и покажет контекстное меню, когда вы перейдете к исправлению ошибки. Вы также можете использовать Alt + Enter, чтобы вызвать меню. В меню вы можете заменить тип словами из различных словарей, которые вы включили, проигнорировать предложение или отключить проверку орфографии.Если вы редактируете документы C++ или C# и принимаете изменение правописания для идентификатора, инструмент также выполнит рефакторинг вашего кода, чтобы обновить все остальные экземпляры идентификатора, чтобы ваш код не выдавал ошибок при следующей попытке компиляции. Если вы решите проигнорировать предложение, Visual Studio создаст файл excclusion.dic в вашем каталоге AppData и добавит слово, затем Visual Studio продолжит игнорировать это слово во всех ваших экземплярах Visual Studio, чтобы проверка орфографии не начала раздражать.Visual Studio 2022 17.5 Preview 3 вышла пару дней назад и доступна для загрузки, если вы хотите. Просто зайдите на веб-сайт предварительной версии Visual Studio 2022 и нажмите кнопку загрузки, чтобы начать.Узнать другие подробности можно здесь