Microsoft может упростить обновление Exchange Server
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:21
- Просмотров: 116
Регулярное развертывание обновлений Exchange Server является сложной задачей для многих ИТ-администраторов, не только потому, что этот процесс относительно сложен, но и потому, что несвоевременная установка обновлений может привести к серьезной угрозе для корпоративной среды. На самом деле, многие компании выбирают Exchange Online только для того, чтобы не беспокоиться об управлении обновлениями и рисках безопасности.
Чтобы, казалось бы, упростить процесс обновления, Microsoft запустила опрос ИТ-администраторов о масштабе и сложности сред, которыми они управляют. В форме также задается вопрос о том, как часто обновления устанавливаются на экземпляры Server, а также о причинах отказа от установки последних обновлений безопасности (SUs) и накопительных обновлений (CUs).
Примечательно, что в опросе также выясняется, готовы ли ИТ-администраторы к идее автоматической установки CU Exchange Server Cus через Интернет. Однако ркомпания придерживается непредвзятого отношения к предложениям, поскольку следующий вопрос гласит: «Пожалуйста, поделитесь любыми имеющимися у вас предложениями по улучшению настройки Exchange или процесса развертывания обновлений, чтобы помочь вам оставаться в курсе последних событий», что означает, что Microsoft также рассмотрит альтернативные варианты.
В целом, важно понимать, что если Microsoft проводит опрос на какую-либо тему, это не обязательно означает, что компания планирует ее реализацию в ближайшем будущем. Например, Microsoft недавно открыла подобный опрос по поводу инсайдерских сборок Windows Server, распространяемых через Windows Update, но ничего существенного пока не произошло. Последний опрос по Exchange Server можно заполнить здесь, он анонимный и открыт до конца этого месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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