Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.17

"profiles":

{

"list":

[

{

"guid": "{0caa0dad-35be-5f56-a8ff-afceeeaa6101}",

"hidden": false,

"name": "Command Prompt"

},

{

"guid": "{61c54bbd-c2c6-5271-96e7-009a87ff44bf}",

"hidden": false,

"name": "Windows PowerShell"

},

{

"guid": "{b16adc35-bf43-5693-b902-a45c96cb4735}",

"hidden": false,

"name": "Developer Command Prompt for VS 2022",

"source": "Windows.Terminal.VisualStudio"

},

{

"guid": "{3f518484-8030-5878-852d-8c9f0c8dd93e}",

"hidden": false,

"name": "Developer PowerShell for VS 2022",

"source": "Windows.Terminal.VisualStudio"

}

]

},



"newTabMenu": [

{ "type":"profile", "profile": "Command Prompt" },

{ "type":"profile", "profile": "Windows PowerShell" },

{ "type":"separator"},

{

"type":"folder",

"name": "My VS Profiles",

"icon": "",

"entries":[

{ "type":"profile", "profile": "Developer Command Prompt for VS 2022" },

{ "type":"profile", "profile": "Developer PowerShell for VS 2022" }

]

},

]

"theme": "myNewTheme",

"themes":

[

{

"name": "myNewTheme",

"tab":

{

"unfocusedBackground": "#00000000"

},

"tabRow":

{

"background": "#00000000",

"unfocusedBackground": "#00000000"

},

"window":

{

"applicationTheme": "dark",

"useMica": true

}

}

]