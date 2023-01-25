Приложение Xbox for Windows получает обновление боковой панели в последнем обновлении

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:53
  • Просмотров: 58

Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2301.1001.5.0.

Новый UX

• Список установленных игр на боковой панели теперь содержит дополнительные данные, такие как ожидающие приглашения и процент выполнения достижений;
• Внесены улучшения в модуль «Скоро в Game Pass» на странице Game Pass;
• В ротацию добавлен новый модуль, демонстрирующий доступные пробные версии игр EA. Иногда вы будете видеть этот модуль на главной странице, и вы всегда можете найти список через специальный хаб EA Play в приложении;

Исправления ошибок

• Скорректированы размер и вес некоторых шрифтов на игровых страницах для лучшей читабельности;
• Исправлена проблема, из-за которой размеры установки не присутствовали после недавней установки игры;
• Исправлена ошибка, из-за которой некоторые устройства не могли загрузить контент во вкладке Game Pass;
• Исправлена ошибка, из-за которой ваш список «Cloud Gaming Jump Back In» бесконечно загружался на устройстве ARM;
• Исправлены некоторые сценарии, которые оставляли вас в затруднительном положении и требовали перезапуска приложения;
• Исправлено несколько проблем с вьетнамской и филиппинской локализацией;

Известные проблемы

• При использовании темы высокой контрастности Desert иконки «кнопка руководства» и «показать меню потока» в верхнем левом углу удаленного воспроизведения исчезнут. В других темах высокой контрастности эта проблема отсутствует;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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