Приложение Xbox for Windows получает обновление боковой панели в последнем обновлении
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:53
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Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2301.1001.5.0.
Новый UX
• Список установленных игр на боковой панели теперь содержит дополнительные данные, такие как ожидающие приглашения и процент выполнения достижений;
• Внесены улучшения в модуль «Скоро в Game Pass» на странице Game Pass;
• В ротацию добавлен новый модуль, демонстрирующий доступные пробные версии игр EA. Иногда вы будете видеть этот модуль на главной странице, и вы всегда можете найти список через специальный хаб EA Play в приложении;
Исправления ошибок
• Скорректированы размер и вес некоторых шрифтов на игровых страницах для лучшей читабельности;
• Исправлена проблема, из-за которой размеры установки не присутствовали после недавней установки игры;
• Исправлена ошибка, из-за которой некоторые устройства не могли загрузить контент во вкладке Game Pass;
• Исправлена ошибка, из-за которой ваш список «Cloud Gaming Jump Back In» бесконечно загружался на устройстве ARM;
• Исправлены некоторые сценарии, которые оставляли вас в затруднительном положении и требовали перезапуска приложения;
• Исправлено несколько проблем с вьетнамской и филиппинской локализацией;
Известные проблемы
• При использовании темы высокой контрастности Desert иконки «кнопка руководства» и «показать меню потока» в верхнем левом углу удаленного воспроизведения исчезнут. В других темах высокой контрастности эта проблема отсутствует;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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