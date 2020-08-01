Microsoft OneNote получает новый способ навигации по записным книжкам, разделам и страницам
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:10
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Еще в декабре прошлого года мы узнали, что Microsoft хочет представить новый и более доступный макет OneNote для Windows. На завершение разработки нового макета ушло около месяца, так как софтверный гигант начал развертывать новые вертикальные вкладки для клиента OneNote для Windows.
Вместо горизонтальных вкладок, которые были единственным вариантом, Microsoft теперь представила другой способ: левосторонний макет вертикальных вкладок. Однако в OneNote мы видим это не впервые. Вы уже видели левосторонний макет навигации, если знакомы с дизайном веб-клиентов OneNote для Mac и iPad. Все, что сделала Microsoft, - это привнесла ту же функцию в клиент OneNote для Windows.
Вы можете получить доступ к вертикальным вкладкам, перейдя в Вид> Макет вкладок> Вертикальные вкладки. Если вам не нравится новый макет, вы можете переключиться на старые горизонтальные вкладки, и все вкладки разделов появятся в верхней части холста. Вы можете сделать это, выбрав Вид> Макет вкладок> Горизонтальные вкладки.
Microsoft в настоящее время развертывает вертикальные вкладки для клиента OneNote для Windows, но текущая доступность в настоящее время ограничена инсайдерами, использующими Version 2302 (Build 16124.20000) или позже. Microsoft также отметила, что новый макет недоступен в OneNote для Windows 10, поскольку Microsoft уже подтвердила, что он находится в режиме поддержки до 2025 года. Приложение, которое заменит его, — это новый клиент OneNote для Windows, который появился в Microsoft Store в прошлом году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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