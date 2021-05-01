Microsoft удаляет одну и настроек из Edge Canary
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:50
- Просмотров: 134
В июне 2022 года Microsoft выпустила обновление Edge со значительно улучшенными визуальными эффектами. Новый экспериментальный флаг позволил включить эффект Mica на полосе вкладок и панелях инструментов для улучшения внешнего вида в Windows 11. Перенесемся в январь 2023 года, и флаг, отвечающий за включение визуальных эффектов Windows 11, исчез.
Как заметил пользователь под ником «Leopeva64», в последнем обновлении Edge Canary 111 был удален флаг «Показывать визуальные эффекты Windows 11 в строке заголовка и на панели инструментов», что делает невозможным включение «Показывать визуальные эффекты Windows 11 в строке заголовка и на панели инструментов (Preview)» в настройках внешнего вида браузера. Теперь полоса вкладок, панели инструментов и боковая панель используют тусклый серый фон по умолчанию (или другой непрозрачный цвет, который вы установили в настройках). К счастью, флаг и настройка по-прежнему присутствуют в Edge Stable.
Информации о том, почему Microsoft удалила эффект Mica из браузера Edge Canary, нет. Кроме того, это не первый раз, когда компания удаляет визуальные обновления из Edge. Возможно, Microsoft работает над лучшим вариантом, который может быть частью Project Phoenix — переосмысленной версии браузера. Можно также предположить, что это временное изменение или ошибка, которую Microsoft исправит.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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