Microsoft Teams предлагает видеофильтры на собраниях

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:02
  • Просмотров: 144

Видеофильтры — это новая функция собраний Microsoft Teams, которая позволит участникам дополнять свой видеопоток визуальными эффектами, такими как кадры и стили.

Видеофильтры помогают пользователям Teams выражать свою индивидуальность на собраниях, вносить радость в рабочее время каждого и уменьшать/рассеивать стресс. В качестве одного из примеров, завершая высокоприоритетную дискуссию, лидер может решить, когда поднять настроение с помощью видеофильтра.

Microsoft Teams предлагает видеофильтры на собраниях


Статус выпуска

Доступно всем в канале Public Preview.

Как включить

Пользователи могут просматривать и выбирать видеофильтры на экране предварительного присоединения и в сценариях собраний. Во время предварительного присоединения пользователи могут получить доступ к видеофильтрам из панели быстрого доступа, когда у них включена камера.



После присоединения к собранию пользователи смогут применять эффекты на панели инструментов собрания с помощью всплывающего окна камеры или перемещаться по всем параметрам видеофильтров на боковой панели, нажимая кнопку «Видеоэффекты» в меню «Дополнительно».







Чтобы применить видеофильтры, пользователям необходимо дать согласие на установку приложений.

Примечание 1: Если вам нужна информация о включении самой публичной предварительной версии, см. раздел «Включение публичной предварительной версии для Teams» здесь.

Примечание 2: Чтобы иметь возможность использования этой функции, пользователь должен быть в Public Preview. Другим участникам собрания не обязательно быть в Public Preview.



Известные ограничения

• Видеофильтры могут быть включены/выключены на уровне приложения в Tenant Admin Center;
• Функция недоступна для арендаторов EDU;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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