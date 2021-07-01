Microsoft Teams предлагает видеофильтры на собраниях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:02
- Просмотров: 144
Видеофильтры — это новая функция собраний Microsoft Teams, которая позволит участникам дополнять свой видеопоток визуальными эффектами, такими как кадры и стили.
Видеофильтры помогают пользователям Teams выражать свою индивидуальность на собраниях, вносить радость в рабочее время каждого и уменьшать/рассеивать стресс. В качестве одного из примеров, завершая высокоприоритетную дискуссию, лидер может решить, когда поднять настроение с помощью видеофильтра.
Статус выпуска
Доступно всем в канале Public Preview.
Как включить
Пользователи могут просматривать и выбирать видеофильтры на экране предварительного присоединения и в сценариях собраний. Во время предварительного присоединения пользователи могут получить доступ к видеофильтрам из панели быстрого доступа, когда у них включена камера.
После присоединения к собранию пользователи смогут применять эффекты на панели инструментов собрания с помощью всплывающего окна камеры или перемещаться по всем параметрам видеофильтров на боковой панели, нажимая кнопку «Видеоэффекты» в меню «Дополнительно».
Чтобы применить видеофильтры, пользователям необходимо дать согласие на установку приложений.
Примечание 1: Если вам нужна информация о включении самой публичной предварительной версии, см. раздел «Включение публичной предварительной версии для Teams» здесь.
Примечание 2: Чтобы иметь возможность использования этой функции, пользователь должен быть в Public Preview. Другим участникам собрания не обязательно быть в Public Preview.
Известные ограничения
• Видеофильтры могут быть включены/выключены на уровне приложения в Tenant Admin Center;
• Функция недоступна для арендаторов EDU;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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