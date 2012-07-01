PowerToys получит утилиту Mouse Jump

Горячую клавишу или запасную кнопку мыши можно настроить для активации всплывающего окна FancyMouse, а указатель нужно лишь немного переместить на миниатюре предварительного просмотра. Затем один щелчок мыши телепортирует указатель в это место на полноразмерном рабочем столе.



Визуальная подсказка сообщает вам, где именно окажется указатель, чтобы вы могли легко найти его без необходимости искать его.

В ближайшем будущем Microsoft PowerToys может получить довольно крутую и полезную функцию. Это связано с тем, что новая утилита будет основана на FancyMouse, а проект все еще находится в стадии разработки. На данный момент функция называется Mouse Jump, хотя официальное название утилиты в финальном релизе может быть другим. Разработчик, Майкл Клейтон, говорит, что эта функция «функциональна и готова к первоначальному обзору дизайна, но, вероятно, потребуется некоторая работа, прежде чем она будет готова к выпуску».Как упоминалось выше, утилита Mouse Jump будет основана на FancyMouse, программном обеспечении, которое в основном помогает быстро перемещать мышь по экрану. Это особенно полезно для людей, работающих на очень больших сверхшироких (21:9) или супер-сверхшироких (32:9) мониторах с большим пространством. Кроме того, оно также окажется очень удобно для тех, кто использует несколько мониторов. Хотя мышь с высоким DPI в некоторой степени полезна в этом отношении, утилита хочет сделать эту задачу еще проще.Клейтон объяснил, как работает FancyMouse:Две графические демонстрации ниже показывают разницу между движением мыши с отключенной и включенной FancyMouse:Узнать другие подробности можно здесь