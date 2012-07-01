PowerToys получит утилиту Mouse Jump
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:35
- Просмотров: 113
В ближайшем будущем Microsoft PowerToys может получить довольно крутую и полезную функцию. Это связано с тем, что новая утилита будет основана на FancyMouse, а проект все еще находится в стадии разработки. На данный момент функция называется Mouse Jump, хотя официальное название утилиты в финальном релизе может быть другим. Разработчик, Майкл Клейтон, говорит, что эта функция «функциональна и готова к первоначальному обзору дизайна, но, вероятно, потребуется некоторая работа, прежде чем она будет готова к выпуску».
Как упоминалось выше, утилита Mouse Jump будет основана на FancyMouse, программном обеспечении, которое в основном помогает быстро перемещать мышь по экрану. Это особенно полезно для людей, работающих на очень больших сверхшироких (21:9) или супер-сверхшироких (32:9) мониторах с большим пространством. Кроме того, оно также окажется очень удобно для тех, кто использует несколько мониторов. Хотя мышь с высоким DPI в некоторой степени полезна в этом отношении, утилита хочет сделать эту задачу еще проще.
Клейтон объяснил, как работает FancyMouse:
Горячую клавишу или запасную кнопку мыши можно настроить для активации всплывающего окна FancyMouse, а указатель нужно лишь немного переместить на миниатюре предварительного просмотра. Затем один щелчок мыши телепортирует указатель в это место на полноразмерном рабочем столе.
Визуальная подсказка сообщает вам, где именно окажется указатель, чтобы вы могли легко найти его без необходимости искать его.
Визуальная подсказка сообщает вам, где именно окажется указатель, чтобы вы могли легко найти его без необходимости искать его.
Две графические демонстрации ниже показывают разницу между движением мыши с отключенной и включенной FancyMouse:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 61
Пользователей: 0
Гостей: 61
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 61
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 14693
+1Комментариев: 39465
+0Пользователей: 10088