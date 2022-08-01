Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в январе 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 12:19
- Просмотров: 206
Каждый месяц Microsoft добавляет множество новых функций в Excel на разных платформах, а затем составляет краткий обзор всех новых функций в виде удобного списка.
Веб-версия Excel получила одну функцию, но очень востребованную клиентами. Это возможность просмотра исходных данных для ячейки значения в сводной таблице. Это особенно полезно, если вы заметили кажущееся аномальным значение в сводной таблице и хотите дополнительно изучить лежащие в его основе данные. Теперь вы можете сделать это, дважды щелкнув ячейку или щелкнув ее правой кнопкой мыши и нажав «Показать подробности». Это откроет новый лист с более подробной информацией о ячейке, чтобы вы могли проверить числа и расчеты.
Excel for Windows и Excel for Mac имеют идентичный журнал изменений. Office Scripts теперь можно автоматизировать с помощью Power Automate, используя вкладку «Автоматизация».
Между тем, для инсайдеров есть две новые функции на Windows и Mac. Первая делает автоматизацию еще проще. Вместо написания Office Scripts с помощью jаvascript или TypeScript вы можете просто использовать функцию «Запись действий», которая делает то, что нужно. Вы можете самостоятельно перемещаться и выполнять действия в пользовательском интерфейсе, а сценарий, имитирующий ваши действия, будет автоматически сгенерирован на серверной части. Другая инсайдерская функция является относительно незначительной и предлагает всплывающую подсказку для проверки параметров в формуле Excel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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