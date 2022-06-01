Статистика браузеров за январь 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:54
- Просмотров: 139
Компания StatCounter представила статистику браузеров за январь 2023 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.39%;
• Edge – 11.09%;
• Safari – 9.33%;
• Firefox – 6.87%;
• Opera – 3.42;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 65.35%;
• Safari – 24.45%;
• Samsung Internet – 4.46%;
• Opera – 1.78%;
• UC Browser – 1.47%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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