Microsoft Edge позволит запускать PWA-приложения прямо из адресной строки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:04
  • Просмотров: 96

В настоящее время Microsoft тестирует новую функцию в браузере Edge. Как заметил пользователь под ником « Leopeva64-2», функция позволит пользователям открывать PWA-приложения прямо из адресной строки.

Если на вашем устройстве установлен веб-сайт как приложение, в выпадающем списке предложений Edge в адресной строке теперь будет опция, которая позволит вам открыть сайт в приложении. Вот иллюстрация того, как работает эта функция:


Нажмите на изображение


В настоящее время эта функция доступна пользователям Edge Canary. Помимо новой функции, пользователи Canary также имеют доступ к кнопке «Установить приложение» в адресной строке, которая облегчает быструю установку веб-приложений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Edge Canary получает обработку ссылок для веб-приложений

Edge Canary получает обработку ссылок для веб-приложений

Microsoft позволит следить за YouTube-каналами в Edge

Microsoft позволит следить за YouTube-каналами в Edge

Microsoft Edge Canary теперь позволяет импортировать пароли из файлов CSV

Microsoft Edge Canary теперь позволяет импортировать пароли из файлов CSV

Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши

Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши

Microsoft Edge Canary больше не показывает «http://» или «www» в адресной строке

Microsoft Edge Canary больше не показывает «http://» или «www» в адресной строке




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14697
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088