Microsoft Edge позволит запускать PWA-приложения прямо из адресной строки
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:04
- Просмотров: 96
В настоящее время Microsoft тестирует новую функцию в браузере Edge. Как заметил пользователь под ником « Leopeva64-2», функция позволит пользователям открывать PWA-приложения прямо из адресной строки.
Если на вашем устройстве установлен веб-сайт как приложение, в выпадающем списке предложений Edge в адресной строке теперь будет опция, которая позволит вам открыть сайт в приложении. Вот иллюстрация того, как работает эта функция:
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В настоящее время эта функция доступна пользователям Edge Canary. Помимо новой функции, пользователи Canary также имеют доступ к кнопке «Установить приложение» в адресной строке, которая облегчает быструю установку веб-приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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