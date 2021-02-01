Microsoft дополняет Teams Premium технологией OpenAI GPT 3.5
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:13
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Совсем недавно Microsoft сделала Teams Premium более доступной для пользователей. Teams Premium — это новая версия, предназначенная для предприятий, которым требуются дополнительные функциональные возможности при проведении вебинаров и крупных онлайн-собраний. Помимо новых функций, таких как настраиваемое время начала и окончания регистрации для вебинаров и ограничение на регистрацию в 1000 человек, Teams Premium теперь также работает на основе технологии OpenAI GPT 3.5.
Для тех, кто не в курсе, GPT, или Generative Pre-trained Transformer, представляет собой модель машинного обучения, обученную с помощью интернет-данных для создания любого типа текста. Эта технология лежит в основе чрезвычайно популярного чат-бота ChatGPT, который может отвечать на вопросы в разговорной манере и генерировать код и текст.
По словам Microsoft, функции Teams Premium направлены на то, чтобы сделать собрания «более интеллектуальными, персонализированными и защищенными». Например, Teams Premium может переводить субтитры в режиме реального времени, помогать создавать шаблоны собраний и автоматически генерировать заметки о собраниях, рекомендуемые задачи и персонализированные основные моменты.
Другие примечательные функции Teams Premium включают персонализированные маркеры временной шкалы, маркеры временной шкалы выступающих, настраиваемые шаблоны собраний и водяные знаки для обнаружения утечек. Также доступны ограничение возможности записи, фирменные собрания, метки конфиденциальности и сквозное шифрование. Team Premium будет стоить $7 в месяц до 30 июня, а в июле будет увеличена до $10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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