Microsoft выпустила PowerToys 0.67.0

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:15
  • Просмотров: 77
Microsoft выпустила PowerToys 0.67.0

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.67.0.

Основные моменты

• Добавлена опция для PowerToys Run для использования вкладки для просмотра результатов вместо контекстных кнопок;
• Все записи реестра PowerToys перемещены из области компьютера (HKLM) в область пользователя (HKCU);
• Лаунчер быстрого доступа системного трея;

Awake

• Отключение вместо того, чтобы скрывать опцию «Оставить экран включенным»;

FancyZones

• Рефакторинг и улучшение качества кода;

File explorer add-ons

• Исправлена экранировка HTML-чувствительных символов при предварительном просмотре файлов разработчика;

Image Resizer

• Улучшено качество кода для исправления тихого сбоя, о котором сообщалось на сервера Microsoft;

PowerToys Run

• Добавлена опция для вкладки только через результаты;
• Плагин System — обновлена ​​команда «Корзина», позволяющая открывать корзину;
• Плагин System — улучшена команда «Корзина», чтобы не блокировать PT Run во время выполнения удаления;
• Плагин System — небольшие другие изменения для улучшения удобства использования команды «Корзина»;
• Плагин WindowWalker — показывает все открытые окна с ключевым словом действия;

Quick Accent

• Добавлены символы тире;
• Добавлены эстонские символы;
• Добавлены ивритские символы;
• Добавлены диакритические знаки;
• Добавлены норвежские символы;

Settings

• Исправлен сбой при нажатии URL-ссылки на экране «Что нового»;
• Добавлен лаунчер быстрого доступа системного трея;

Documentation

• Добавлен документ об использовании диска PowerToys;
• Исправлены некоторые грамматические проблемы в основном файле readme / Wiki;

Development

• Убедитесь, что файл note.md и используемые пакеты NuGet синхронизированы;
• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;
• Автоматическое добавление списка деплоев .NET Runtime в установщик во время сборки;
• Перемещены все записи реестра установщика в HKCU;
• Refactor installer — извлекает связанные с модулем вещи из Product.wxs в файл .wxs для каждого модуля;
• Улучшает проверку конфигурации сборки ARM64;
• Была идентифицирована проблема WebView2, затрагивающая PowerToys File explorer add-ons, которая была исправлена и выпущена в качестве обновления через обычные каналы Центра обновления Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила PowerToys 0.64.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.64.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.59.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.59.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3

Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3

Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4

Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4

Microsoft выпустила PowerToys 0.31.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.31.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 14700
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088