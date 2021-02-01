Microsoft выпустила PowerToys 0.67.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:15
- Просмотров: 77
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.67.0.
Основные моменты
• Добавлена опция для PowerToys Run для использования вкладки для просмотра результатов вместо контекстных кнопок;
• Все записи реестра PowerToys перемещены из области компьютера (HKLM) в область пользователя (HKCU);
• Лаунчер быстрого доступа системного трея;
Awake
• Отключение вместо того, чтобы скрывать опцию «Оставить экран включенным»;
FancyZones
• Рефакторинг и улучшение качества кода;
File explorer add-ons
• Исправлена экранировка HTML-чувствительных символов при предварительном просмотре файлов разработчика;
Image Resizer
• Улучшено качество кода для исправления тихого сбоя, о котором сообщалось на сервера Microsoft;
PowerToys Run
• Добавлена опция для вкладки только через результаты;
• Плагин System — обновлена команда «Корзина», позволяющая открывать корзину;
• Плагин System — улучшена команда «Корзина», чтобы не блокировать PT Run во время выполнения удаления;
• Плагин System — небольшие другие изменения для улучшения удобства использования команды «Корзина»;
• Плагин WindowWalker — показывает все открытые окна с ключевым словом действия;
Quick Accent
• Добавлены символы тире;
• Добавлены эстонские символы;
• Добавлены ивритские символы;
• Добавлены диакритические знаки;
• Добавлены норвежские символы;
Settings
• Исправлен сбой при нажатии URL-ссылки на экране «Что нового»;
• Добавлен лаунчер быстрого доступа системного трея;
Documentation
• Добавлен документ об использовании диска PowerToys;
• Исправлены некоторые грамматические проблемы в основном файле readme / Wiki;
Development
• Убедитесь, что файл note.md и используемые пакеты NuGet синхронизированы;
• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;
• Автоматическое добавление списка деплоев .NET Runtime в установщик во время сборки;
• Перемещены все записи реестра установщика в HKCU;
• Refactor installer — извлекает связанные с модулем вещи из Product.wxs в файл .wxs для каждого модуля;
• Улучшает проверку конфигурации сборки ARM64;
• Была идентифицирована проблема WebView2, затрагивающая PowerToys File explorer add-ons, которая была исправлена и выпущена в качестве обновления через обычные каналы Центра обновления Windows;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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