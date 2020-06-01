Microsoft Edge скоро будет сообщать вам, если пароль недостаточно надежен
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:39
- Просмотров: 121
Microsoft Edge имеет отличный менеджер паролей, а возможность синхронизации сохраненных данных с другими платформами делает его отличным выбором для тех, кому нужно бесплатное и безопасное решение для хранения конфиденциальной информации, такой как пароли, платежная информация и многое другое. Вскоре встроенный менеджер паролей Edge получит новую функцию, которая не позволит клиентам использовать слабые пароли.
Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», последние обновления Edge Canary теперь предупреждают пользователя, если он пытается сохранить слабый пароль. Кроме того, в браузере отображается индикатор выполнения проверки надежности, показывающий надежность пароля и поощряющий использование сложных и трудно угадываемых паролей.
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Обновленный менеджер паролей с индикатором выполнения проверки надежности развертывается для некоторых пользователей Edge Canary. Как и большинство ранних функций, его появление может занять некоторое время, поскольку Microsoft выбирает пользователей для опробования новых функций в Canary Channel случайным образом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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