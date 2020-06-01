Microsoft Edge скоро будет сообщать вам, если пароль недостаточно надежен

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:39
  • Просмотров: 121

Microsoft Edge имеет отличный менеджер паролей, а возможность синхронизации сохраненных данных с другими платформами делает его отличным выбором для тех, кому нужно бесплатное и безопасное решение для хранения конфиденциальной информации, такой как пароли, платежная информация и многое другое. Вскоре встроенный менеджер паролей Edge получит новую функцию, которая не позволит клиентам использовать слабые пароли.

Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», последние обновления Edge Canary теперь предупреждают пользователя, если он пытается сохранить слабый пароль. Кроме того, в браузере отображается индикатор выполнения проверки надежности, показывающий надежность пароля и поощряющий использование сложных и трудно угадываемых паролей.


Нажмите на изображение для демонстрации


Обновленный менеджер паролей с индикатором выполнения проверки надежности развертывается для некоторых пользователей Edge Canary. Как и большинство ранних функций, его появление может занять некоторое время, поскольку Microsoft выбирает пользователей для опробования новых функций в Canary Channel случайным образом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary теперь может требовать аутентификацию перед автозаполнением паролей

Microsoft Edge Canary теперь может требовать аутентификацию перед автозаполнением паролей

Microsoft Edge Canary теперь позволяет импортировать пароли из файлов CSV

Microsoft Edge Canary теперь позволяет импортировать пароли из файлов CSV

Microsoft Edge теперь может генерировать надежные и уникальные пароли для пользователей

Microsoft Edge теперь может генерировать надежные и уникальные пароли для пользователей

Функция Password Monitor теперь доступна в Microsoft Edge Dev и Canary

Функция Password Monitor теперь доступна в Microsoft Edge Dev и Canary

Microsoft Edge Canary получил функцию Password Monitor

Microsoft Edge Canary получил функцию Password Monitor




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+0  
Новостей: 14703
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088