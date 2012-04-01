Microsoft проведет мероприятие 7 февраля; будет ли оно связано с ChatGPT-Bing?
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:11
- Просмотров: 205
Microsoft может быть готова раскрыть некоторые важные новости, и они, вероятно, будут связаны с Bing и ChatGPT. Сегодня ряд СМИ, в том числе The Verge, получили приглашения на неожиданное мероприятие для прессы, которое состоится во вторник, 7 февраля, в 1 pm Eastern time (10 am Pacific time). Мероприятие пройдет в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Пока нет информации о том, будет ли мероприятие транслироваться в прямом эфире.
Официально Microsoft говорит лишь о том, что на мероприятии будет «рассказано о прогрессе в нескольких интересных проектах». Вполне вероятно, что одним из них будет интеграция ChatGPT, популярного чат-бота с искусственным интеллектом, в поисковую систему Bing от Microsoft. На прошлой неделе в Интернет утекли скриншоты, которые якобы показывают, как ChatGPT будет добавлен в панель поиска Bing.
Мы уже знаем, что Microsoft заключила многолетнее соглашение с материнской компанией ChatGPT OpenAI. Чат-бот уже добавлен в премиум-версию Microsoft Teams. На сегодняшнем мероприятии для прессы, скорее всего, будет больше новостей о ChatGPT и о том, как он будет использоваться в других продуктах и сервисах Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 14707
+0Комментариев: 39465
+0Пользователей: 10088