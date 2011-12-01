Microsoft анонсировала новый поиск Bing и браузер Edge с технологией OpenAI
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:52
- Просмотров: 147
Компания Microsoft, как и ожидалось, запускает новую версию своей поисковой системы Bing и веб-браузера Edge, которые будут работать на основе технологии искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Microsoft заявила, что она будет более мощной, чем нынешний ИИ-бот ChatGPT от OpenAI.
Во время своего выступления генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что веб-браузер стал большой причиной развития Интернета, а поисковые движки помогли организовать сеть. Затем на сцену вышел вице-президент Microsoft Юсуф Мехди, заявивший, что искусственный интеллект станет следующим поколением серфинга и поиска в Интернете. Компания продемонстрировала новую версию Bing с увеличенным полем поиска, которое может содержать до 1000 символов, что согласуется с предыдущими утечками информации о новой Bing.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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