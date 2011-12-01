Вы можете опробовать новую поисковую систему Microsoft Bing с поиском на базе OpenAI прямо сейчас
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:21
- Просмотров: 44
Microsoft анонсировала новые версии своей поисковой системы Bing и веб-браузера Edge, основанные на технологии OpenAI, которая, как сообщается, более мощная, чем текущий чат-бот ChatGPT. Вы можете опробовать новый поиск Bing прямо сейчас, по крайней мере, в ограниченном виде.
Microsoft позволяет каждому проверить веб-версию Bing и на Edge, перейдя на bing.com/new. Пользователи смогут использовать расширенное окно поиска Bing для ограниченного числа запросов, чтобы увидеть, как работает чат-бот. Немногие также смогут сразу же получить полный новый опыт работы с Bing, и Microsoft откроет эту версию для миллионов пользователей в ближайшие недели. Microsoft также планирует запустить мобильную версию нового обновления Bing.
Как сообщалось ранее, Bing теперь будет иметь технологию чат-бота, разработанную OpenAI. Microsoft заявляет, что она будет включать в себя улучшенную языковую модель в сочетании с некоторыми службами и инструментами Microsoft под кодовым названием Prometheus. Эта новая языковая модель была создана специально для интернет-поиска. Новая версия Bing сможет обрабатывать более сложные вопросы и запросы, такие как покупка нового телевизора, помощь в написании электронного письма, планирование поездки и многое другое. Microsoft говорит, что в этой новой версии будет улучшен даже базовый интернет-поиск.
Веб-браузер Edge сможет использовать новую технологию чат-бота Bing в расширенном виде. Например, боковая панель Edge теперь может помочь при написании поста в социальной сети, создании краткого изложения сложных финансовых новостей и многом другом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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