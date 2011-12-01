Вы можете опробовать новую поисковую систему Microsoft Bing с поиском на базе OpenAI прямо сейчас

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:21
  • Просмотров: 44

Microsoft анонсировала новые версии своей поисковой системы Bing и веб-браузера Edge, основанные на технологии OpenAI, которая, как сообщается, более мощная, чем текущий чат-бот ChatGPT. Вы можете опробовать новый поиск Bing прямо сейчас, по крайней мере, в ограниченном виде.

Microsoft позволяет каждому проверить веб-версию Bing и на Edge, перейдя на bing.com/new. Пользователи смогут использовать расширенное окно поиска Bing для ограниченного числа запросов, чтобы увидеть, как работает чат-бот. Немногие также смогут сразу же получить полный новый опыт работы с Bing, и Microsoft откроет эту версию для миллионов пользователей в ближайшие недели. Microsoft также планирует запустить мобильную версию нового обновления Bing.



Как сообщалось ранее, Bing теперь будет иметь технологию чат-бота, разработанную OpenAI. Microsoft заявляет, что она будет включать в себя улучшенную языковую модель в сочетании с некоторыми службами и инструментами Microsoft под кодовым названием Prometheus. Эта новая языковая модель была создана специально для интернет-поиска. Новая версия Bing сможет обрабатывать более сложные вопросы и запросы, такие как покупка нового телевизора, помощь в написании электронного письма, планирование поездки и многое другое. Microsoft говорит, что в этой новой версии будет улучшен даже базовый интернет-поиск.



Веб-браузер Edge сможет использовать новую технологию чат-бота Bing в расширенном виде. Например, боковая панель Edge теперь может помочь при написании поста в социальной сети, создании краткого изложения сложных финансовых новостей и многом другом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала новый поиск Bing и браузер Edge с технологией OpenAI

Microsoft анонсировала новый поиск Bing и браузер Edge с технологией OpenAI

Mozilla и Microsoft выпустили браузер Firefox With Bing

Mozilla и Microsoft выпустили браузер Firefox With Bing

Microsoft проведет мероприятие 7 февраля; будет ли оно связано с ChatGPT-Bing?

Microsoft проведет мероприятие 7 февраля; будет ли оно связано с ChatGPT-Bing?

Microsoft может сделать версию Windows 8.1 2014 Update with Bing бесплатной

Microsoft может сделать версию Windows 8.1 2014 Update with Bing бесплатной

Microsoft выпустила Bing для настольных приложений в Windows 7

Microsoft выпустила Bing для настольных приложений в Windows 7




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14711
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088