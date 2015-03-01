Microsoft прекратит поддерживать устаревшие средства устранения неполадок Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:55
- Просмотров: 136
Microsoft прекращает поддержку устаревших средств устранения неполадок, которые встроены в Windows, таких как Keyboard troubleshooter и Speech troubleshooter, а также Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), которое их запускает. Устаревшие средства устранения неполадок Windows — это встроенные инструменты, которые при запуске автоматически диагностируют и устраняют распространенные проблемы для различных функций Windows. Средства устранения неполадок MSDT будут объявлены устаревшими в следующем релизе Windows 11, дата которого будет определена позднее.
Предполагаемый срок устаревания будет действовать в течение следующих трех лет:
• 2023 – Начало перенаправления некоторых средства устранения неполадок на новую платформу устранения неполадок Get Help;
• 2024 – Завершение перенаправления средства устранения неполадок и удаление остальных средства устранения неполадок;
• 2025 – Удаление платформы MSDT;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/support.microsoft.com
/support.microsoft.com
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Илья
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