Microsoft прекратит поддерживать устаревшие средства устранения неполадок Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:55
  • Просмотров: 136

Microsoft прекращает поддержку устаревших средств устранения неполадок, которые встроены в Windows, таких как Keyboard troubleshooter и Speech troubleshooter, а также Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), которое их запускает. Устаревшие средства устранения неполадок Windows — это встроенные инструменты, которые при запуске автоматически диагностируют и устраняют распространенные проблемы для различных функций Windows. Средства устранения неполадок MSDT будут объявлены устаревшими в следующем релизе Windows 11, дата которого будет определена позднее.

Предполагаемый срок устаревания будет действовать в течение следующих трех лет:

• 2023 – Начало перенаправления некоторых средства устранения неполадок на новую платформу устранения неполадок Get Help;
• 2024 – Завершение перенаправления средства устранения неполадок и удаление остальных средства устранения неполадок;
• 2025 – Удаление платформы MSDT;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams получит функцию Customer Lockbox

Microsoft Teams получит функцию Customer Lockbox

Как исправить проблемы поиска Панели задач в Windows 10

Как исправить проблемы поиска Панели задач в Windows 10

Некоторые пользователи сообщают о проблемах с Surface Pen после установки обновления Fall Creators Update

Некоторые пользователи сообщают о проблемах с Surface Pen после установки обновления Fall Creators Update

Обновление KB4041676 вызвало проблемы у некоторых пользователей Windows 10

Обновление KB4041676 вызвало проблемы у некоторых пользователей Windows 10

Microsoft близка к выпуску ещё одного обновления для окончательного устранения проблемы с дисплеем в Lumia 535

Microsoft близка к выпуску ещё одного обновления для окончательного устранения проблемы с дисплеем в Lumia 535




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 1
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
Илья
+3  
Новостей: 14720
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088

Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36