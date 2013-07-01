Новая функция Outlook позволит устанавливать более гибкие рабочие часы
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:14
- Просмотров: 109
За последние несколько недель Microsoft объявила о нескольких интересных функциях и изменениях в Outlook, последним из которых стала возможность использования местоимений в карточках профиля. Кроме того, Microsoft также работает над новой функцией для своего почтового клиента, которая поможет другим людям лучше понять ваш рабочий график.
Ожидается, что в июне этого года Microsoft развернет возможность установки рабочего времени и местоположения, из которого вы будете работать, в календаре в веб-версии Outlook. Впрочем, это мы слышим не в первый раз. Если вы используете Outlook для Microsoft 365, она у вас уже есть. Но в июне она будет доступна тем, кто использует веб-версию почтового клиента.
На странице дорожной карты Microsoft 365 компания не предоставила достаточно подробностей о предстоящей функции. Однако, судя по тому, как это работает в Outlook для Microsoft 365, ваши рабочие часы и местоположение также должны быть видны в карточке профиля. Это поможет другим пользователям быстро находить информацию о вашей занятости и о том, где вы работаете, и назначать собрания соответствующим образом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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