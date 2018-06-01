Mivrosoft выпустила новую версию MSIX Packaging Tool
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:54
- Просмотров: 126
Компания Microsoft обновила MSIX Packaging Tool до версии 1.2023.118.0.
Вот список изменений:
• Портативные приложения теперь могут быть упакованы как MSIX-пакеты;
• Добавлена возможность редактирования файлов внутри пакета с помощью редактора пакетов;
• Примените исправление Trace к вашему пакету из редактора пакетов;
• Добавлена функция исключения зависимых служб Windows из пакетов MSIX;
• MSIX Packaging Tool теперь отслеживает дочерние процессы во время установки приложения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/learn.microsoft.com
/learn.microsoft.com
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Илья
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