Mivrosoft выпустила новую версию MSIX Packaging Tool

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:54
  • Просмотров: 126

Компания Microsoft обновила MSIX Packaging Tool до версии 1.2023.118.0.

Вот список изменений:

• Портативные приложения теперь могут быть упакованы как MSIX-пакеты;
• Добавлена ​​возможность редактирования файлов внутри пакета с помощью редактора пакетов;
• Примените исправление Trace к вашему пакету из редактора пакетов;
• Добавлена ​​функция исключения зависимых служб Windows из пакетов MSIX;
• MSIX Packaging Tool теперь отслеживает дочерние процессы во время установки приложения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/learn.microsoft.com
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