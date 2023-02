Microsoft планирует раскрыть функции, подобные ChatGPT, для приложений Office в марте

В новом докладе The Verge со ссылкой на неназванные источники утверждается, что компания планирует сделать еще несколько анонсов, связанных с искусственным интеллектом, где-то в марте. Эти анонсы будут касаться интеграции технологии чат-бота в приложения Office, такие как Word, PowerPoint и Outlook.Microsoft, скорее всего, продемонстрирует, как она будет использовать модель Prometheus в сочетании с чат-ботом, подобным ChatGPT, в новой поисковой системеBing, чтобы, среди прочего, автоматизировать задачи письма в Word. Действительно, в той же докладе указывается, что модель Prometheus уже можно использовать для задач внутри веб-приложений Office благодаря новой интеграции Bing с веб-браузером Microsoft Edge. В докладе утверждается, что Microsoft использует технологию искусственного интеллекта для создания графиков и графики PowerPoint.Неожиданный анонс Microsoft на этой неделе новой поисковой системы Bing на базе искусственного интеллекта первоначально должен был произойти позже в феврале, сообщает The Verge. Однако компания изменила свои планы по анонсу благодаря Google. Эта компания представила своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом (Bard) во вторник, за день до презентации искусственного интеллекта Bing от Microsoft.Похоже, что гонка за первенство в добавлении функций искусственного интеллекта в стандартные приложения и технологии идет полным ходом, особенно между Microsoft и Google. The Verge утверждает, что руководители Microsoft очень уверены, что в настоящее время они опережают Google в области технологий искусственного интеллекта, но также опасаются, что могут появиться другие компании, чтобы угрожать Microsoft Office и продуктивному бизнесу с помощью искусственного интеллекта.Узнать другие подробности можно здесь

