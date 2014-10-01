В некоторых подразделениях Microsoft произошли новые увольнения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:13
- Просмотров: 87
В январе Microsoft объявила о планах уволить до 10000 своих сотрудников, чтобы сократить расходы. В то время как некоторые сотрудники компании получили уведомления на той неделе, похоже, что на этой неделе компания начала второй раунд увольнений в рамках ранее объявленных планов.
Windows Central сообщает, что эта новая волна увольнений сильно затронула несколько подразделений Microsoft. Через неназванные источники сообщается, что половина подразделения Mixed Reality была уволена на этой неделе. Это подразделение отвечает за аппаратное обеспечение Microsoft HoloLens. На прошлой неделе компания опубликовала заявление, в котором говорилось, что она привержена разработке HoloLens 2. Неясно, изменилась ли эта ситуация с тех пор.
Сообщается, что подразделение Xbox также подверглось новым увольнениям на этой неделе. Среди них были некоторые члены команды разработчиков Xbox ZeniMax Studios. Это также затронуло членов команды, которые работали в некоторых бизнес- и маркетинговых командах Xbox.
В отчете также говорится, что подразделение аппаратного обеспечения Surface PC полностью избавилось от своей команды, которая отвечала за установление деловых партнерских отношений. Опять же, неизвестно, как это масштабное увольнение повлияет на Surface в будущем. Наконец, в статье утверждается, что Microsoft уволила неназванное количество визуальных дизайнеров программного обеспечения Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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