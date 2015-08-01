Microsoft Edge будет отслеживать вкладки, которые вы отправили на другие устройства
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:06
- Просмотров: 0
Microsoft работает над новым разделом для страницы истории Edge. Он будет отслеживать веб-страницы и вкладки, которые вы отправляете на другие устройства, позволяя вам получать сайты, которые вы отправили на другой ПК с Windows, Mac или смартфон с браузером Edge.
Новый раздел «История» в настоящее время доступен ограниченному кругу инсайдеров Edge в Canary Channel. Счастливчики могут получить доступ к этой функции, щелкнув вкладку «Отправленные страницы» на странице edge://history. Кроме того, вы можете открыть историю своего браузера, нажав Ctrl + H.
Хотя последнее обновление того, как Edge регистрирует ваш веб-серфинг, ни в коем случае не является революционным, оно наверняка пригодится тем, кто часто использует вкладки между разными устройствами. К сожалению, нет раздела «Полученные страницы», что является логичным продолжением этой идеи. Возможно, будущие обновления принесут необходимые улучшения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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