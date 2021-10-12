Microsoft добавляет ускорение видео на графическом процессоре D3D12 в Windows Subsystem for Linux

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:23
  • Просмотров: 90

Microsoft анонсировала релиз ускорения видео на графическом процессоре D3D12 в Windows Subsystem for Linux. Аппаратное ускорение для декодирования и кодирования видео дает несколько преимуществ в производительности и эффективности за счет переноса обработки видео с ЦП на ГП. В результате пользователи получают более высокую производительность, меньшее энергопотребление и более высокое разрешение изображения.

Обработка видео с аппаратным ускорением в Windows Subsystem for Linux доступна в любом приложении, использующем бэкэнд VAAPI и Mesa 3D D3D12 (например, Gstreamer и FFmpeg). Для этого требуется Windows Subsystem for Linux версии 1.1.0, дистрибутив Linux, такой как Ubuntu 22.04.1 LTS, включенный systemd и набор совместимого оборудования. Согласно посту в блоге, пользователям необходимы следующие компоненты ПК для использования видео с аппаратным ускорением в WSL:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Windows Subsystem for Linux Preview 0.65.1 для всех инсайдеров

Microsoft выпустила Windows Subsystem for Linux Preview 0.65.1 для всех инсайдеров

Инсайдеры кольца Fast могут получить первые сборки Windows 10 21H1 в июне

Инсайдеры кольца Fast могут получить первые сборки Windows 10 21H1 в июне

Windows Subsystem for Linux теперь доступна в предварительных сборках Windows Server

Windows Subsystem for Linux теперь доступна в предварительных сборках Windows Server

Windows Subsystem for Linux получит полную поддержку в Windows 10 Fall Creators Update

Windows Subsystem for Linux получит полную поддержку в Windows 10 Fall Creators Update

Список исправлений для Windows Subsystem for Linux в Windows 10 Build 14915

Список исправлений для Windows Subsystem for Linux в Windows 10 Build 14915




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14725
+0  
Комментариев: 39465
+0  
Пользователей: 10088

Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36