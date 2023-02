Microsoft добавляет ускорение видео на графическом процессоре D3D12 в Windows Subsystem for Linux

Microsoft анонсировала релиз ускорения видео на графическом процессоре D3D12 в Windows Subsystem for Linux. Аппаратное ускорение для декодирования и кодирования видео дает несколько преимуществ в производительности и эффективности за счет переноса обработки видео с ЦП на ГП. В результате пользователи получают более высокую производительность, меньшее энергопотребление и более высокое разрешение изображения.Обработка видео с аппаратным ускорением в Windows Subsystem for Linux доступна в любом приложении, использующем бэкэнд VAAPI и Mesa 3D D3D12 (например, Gstreamer и FFmpeg). Для этого требуется Windows Subsystem for Linux версии 1.1.0, дистрибутив Linux, такой как Ubuntu 22.04.1 LTS, включенный systemd и набор совместимого оборудования. Согласно посту в блоге, пользователям необходимы следующие компоненты ПК для использования видео с аппаратным ускорением в WSL:Узнать другие подробности можно здесь

