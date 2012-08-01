Microsoft 365 получит поддержку предпочтительных местоимений в марте
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:06
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Microsoft упроcтит для сотрудников, использующих Microsoft 365, отображение предпочтительных местоимений. В сообщении LinkedIn корпоративный вице-президент Microsoft Ашок Куппусами сообщил, что люди смогут делиться своими местоимениями в Microsoft 365, начиная с марта.
В своем посте Куппусами объяснил, почему добавляется эта функция:
У наших клиентов был значительный спрос на дополнительные возможности для поддержки личного самовыражения, и мы, в Microsoft, также стремимся использовать эту функцию в нашей собственной организации. Эта функция имеет множество применений, но по своей сути она создает условия, помогающие предотвратить смешение полов для трансгендерных и небинарных людей. Влияние мисгендеринга хорошо задокументировано; инклюзивные продукты и услуги являются одним из важнейших элементов поддержки культуры, в которой сотрудников уважают и ценят на рабочем месте. Мы благодарны командам инженеров и рабочим группам внутренних и внешних экспертов, которые так тщательно подошли к выводу этой функции на рынок.
Он добавил, что Microsoft знает, что этот тип функций не может использоваться во всех компаниях или регионах мира. По этой причине он будет автоматически отключен по умолчанию, поэтому ИТ-администраторы должны сделать выбор, чтобы включить его. Кроме того, даже если он будет введен, у отдельных сотрудников также будет выбор, использовать его или нет.
В дополнение к этой новой функции Microsoft 365, у сотрудников также будет возможность когда-нибудь делиться своими местоимениями на собрании Microsoft Teams. Пока нет ни слова о том, когда эта функциональность будет реализована.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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