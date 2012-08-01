Microsoft 365 получит поддержку предпочтительных местоимений в марте

У наших клиентов был значительный спрос на дополнительные возможности для поддержки личного самовыражения, и мы, в Microsoft, также стремимся использовать эту функцию в нашей собственной организации. Эта функция имеет множество применений, но по своей сути она создает условия, помогающие предотвратить смешение полов для трансгендерных и небинарных людей. Влияние мисгендеринга хорошо задокументировано; инклюзивные продукты и услуги являются одним из важнейших элементов поддержки культуры, в которой сотрудников уважают и ценят на рабочем месте. Мы благодарны командам инженеров и рабочим группам внутренних и внешних экспертов, которые так тщательно подошли к выводу этой функции на рынок.

Microsoft упроcтит для сотрудников, использующих Microsoft 365, отображение предпочтительных местоимений. В сообщении LinkedIn корпоративный вице-президент Microsoft Ашок Куппусами сообщил, что люди смогут делиться своими местоимениями в Microsoft 365, начиная с марта.В своем посте Куппусами объяснил, почему добавляется эта функция:Он добавил, что Microsoft знает, что этот тип функций не может использоваться во всех компаниях или регионах мира. По этой причине он будет автоматически отключен по умолчанию, поэтому ИТ-администраторы должны сделать выбор, чтобы включить его. Кроме того, даже если он будет введен, у отдельных сотрудников также будет выбор, использовать его или нет.В дополнение к этой новой функции Microsoft 365, у сотрудников также будет возможность когда-нибудь делиться своими местоимениями на собрании Microsoft Teams. Пока нет ни слова о том, когда эта функциональность будет реализована.Узнать другие подробности можно здесь