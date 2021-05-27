Приложение Microsoft Outlook для Android получит новую настраиваемую панель инструментов создания письма
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:34
- Просмотров: 1
За последние пару месяцев Microsoft сделала массу объявлений о том, что будет дальше с Outlook. Софтверный гигант еще не остановился на достигнутом, так как анонсировал еще одну функциональность для Outlook, которую компания намерена выпустить в ближайшие несколько месяцев.
Microsoft работает над обновленной панелью инструментов создания письма Outlook на Android. Новая панель инструментов создания письма Outlook будет настраиваться, чтобы помочь вам быстрее добираться до наиболее используемых действий. Например, если инструмент вложения - это то, что вы используете почти в каждом отправляемом письме, вы сможете изменить расположение кнопки вложения на панели инструментов создания письма таким образом, чтобы она находилась рядом с вашим большим пальцем.
Однако панель инструментов создания письма Outlook на Android не подвергнется визуальной обработке, поэтому не ожидайте, что она будет выглядеть иначе. Вы увидите все тот же старый дизайн, за исключением того, что инструменты будут настраиваться, чтобы помочь вам достичь большей продуктивности.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, новая настраиваемая панель инструментов создания письма Outlook для пользователей Android будет доступна в апреле этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 14731
+1Комментариев: 39466
+0Пользователей: 10088
Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36
Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36