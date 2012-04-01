Microsoft решила ограничить количество обращений к чат-боту Bing
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:32
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Microsoft поделилась краткой информацией об одном заметном изменении, которое компания вносит в новую поисковую систему Bing на основе отзывов пользователей.
Как Microsoft недавно упоминала, очень длинные сессии чата могут запутать базовую модель чата в новой поисковой системе Bing. Чтобы решить эти проблемы, Microsoft внесла некоторые изменения, чтобы помочь сфокусировать сессии чата.
Начиная со вчерашнего дня, количество обращений в чат будет ограничено 50 обращениями в день и 5 обращениями в чат за сессию. Очередь - это обмен беседой, который содержит как вопрос пользователя, так и ответ от Bing.
Данные Microsoft показали, что подавляющее большинство из вас находит ответы, которые вы ищете, в течение 5 обращений, и что только около 1% бесед в чате содержат более 50 сообщений. После того, как сессия чата достигнет 5 обращений, вам будет предложено начать новую тему. В конце каждой сессии чата необходимо очищать контекст, чтобы модель не запуталась. Просто нажмите на иконку метлы слева от окна поиска, чтобы начать все сначала.
Поскольку Microsoft продолжает получать ваши отзывы, Microsoft рассмотрит возможность расширения ограничений на сессии чата, чтобы еще больше улучшить поиск и обнаружение информации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.bing.com
blogs.bing.com
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