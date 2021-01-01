Microsoft Teams получит значительные улучшения производительности в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:40
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Microsoft Teams, похоже, получит крупное внутреннее обновление, которое должно упростить его использование. The Verge сообщает через неназванные источники, что эта новая версия, которая внутри Microsoft называется Teams 2.0 или 2.1, будет выпущена для публики в виде предварительной версии в конце марта 2023 года.
Хотя команда разработчиков Teams выпустила обновления для текущего клиента, которые содержат меньшее увеличение производительности, в том числе одно в конце 2022 года, это новое приложение Teams, как утверждается, будет иметь некоторые значительные улучшения с точки зрения аппаратных ресурсов, которые оно будет занимать на ПК. В статье сообщается, что оно будет использовать на 50% меньше памяти, а также будет меньше потреблять ресурсов процессора, хотя неясно, насколько большое улучшение Teams получит в этой области. Сообщается, что новый клиент также даст ноутбукам неназванное увеличение времени автономной работы при использовании. Короче говоря, новый клиент Teams, как сообщается, будет запускаться быстрее и работать лучше, особенно на старых настольных компьютерах и ноутбуках.
Сообщается, что все эти значительные увеличения производительности связаны с переносом Teams на Microsoft Edge WebView2. В статье добавляется, что новый клиент Teams также будет использовать библиотеку React на основе jаvascript, которая позволит разработчикам вносить улучшения пользовательского интерфейса в клиент. Эти улучшения будут добавлены в ближайшие месяцы.
Если по какой-то причине предстоящая предварительная версия Teams не будет работать, в статье говорится, что будет предусмотрен переключатель, который позволит пользователям переключаться между текущей и новой версиями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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