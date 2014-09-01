Веб-версия OneDrive получит функцию «Избранное» в марте
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:15
- Просмотров: 134
Вы когда-нибудь загружали файл в облачное хранилище, а затем хотели получить к нему доступ несколько месяцев спустя, но на его поиски уходило много времени? Что ж, Microsoft считает, что у нее есть решение для службы OneDrive, которое может сработать. В дорожной карте Microsoft 365 появилась функция для пользователей OneDrive под названием «Избранное», которая будет добавлена в марте.
Описание функции гласит:
Не все документы M365 используются одинаково. У вас неизбежно будут некоторые из них, которые вы будете использовать каждую неделю, а некоторые — время от времени. Именно здесь использование избранного может помочь вам оставаться организованным. Избранные файлы — это отличный способ пометить содержимое, имеющее личную важность, и помочь вам сразу же вернуться к нужному содержимому. Мы позаботились о единообразии работы с избранным в Office.com, OneDrive, библиотеках документов и приложении «Файлы» в Teams, опираясь на существующий опыт закрепления и избранного в Office.
К сожалению, предстоящая функция «Избранное» добавляется в веб-версию OneDrive, согласно дорожной карте.
Узнать Другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 17
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14735
+0Комментариев: 39466
+0Пользователей: 10088
Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36
Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36