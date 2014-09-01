Веб-версия OneDrive получит функцию «Избранное» в марте

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:15
  • Просмотров: 134

Вы когда-нибудь загружали файл в облачное хранилище, а затем хотели получить к нему доступ несколько месяцев спустя, но на его поиски уходило много времени? Что ж, Microsoft считает, что у нее есть решение для службы OneDrive, которое может сработать. В дорожной карте Microsoft 365 появилась функция для пользователей OneDrive под названием «Избранное», которая будет добавлена в марте.

Описание функции гласит:

Не все документы M365 используются одинаково. У вас неизбежно будут некоторые из них, которые вы будете использовать каждую неделю, а некоторые — время от времени. Именно здесь использование избранного может помочь вам оставаться организованным. Избранные файлы — это отличный способ пометить содержимое, имеющее личную важность, и помочь вам сразу же вернуться к нужному содержимому. Мы позаботились о единообразии работы с избранным в Office.com, OneDrive, библиотеках документов и приложении «Файлы» в Teams, опираясь на существующий опыт закрепления и избранного в Office.


К сожалению, предстоящая функция «Избранное» добавляется в веб-версию OneDrive, согласно дорожной карте.

Узнать Другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Изменения в функциях и хранилище электронной почты Microsoft 365

Изменения в функциях и хранилище электронной почты Microsoft 365

Новая функция OneDrive поможет вам легко находить файлы Microsoft Teams

Новая функция OneDrive поможет вам легко находить файлы Microsoft Teams

OneDrive for Business скоро получит возможность закрепления общих библиотек

OneDrive for Business скоро получит возможность закрепления общих библиотек

Как настроить сервис OneDrive в Windows 10

Как настроить сервис OneDrive в Windows 10

OneDrive теперь позволяет загружать файлы до 10 гб

OneDrive теперь позволяет загружать файлы до 10 гб




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 17
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 14735
+0  
Комментариев: 39466
+0  
Пользователей: 10088

Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36