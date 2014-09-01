Веб-версия OneDrive получит функцию «Избранное» в марте

Не все документы M365 используются одинаково. У вас неизбежно будут некоторые из них, которые вы будете использовать каждую неделю, а некоторые — время от времени. Именно здесь использование избранного может помочь вам оставаться организованным. Избранные файлы — это отличный способ пометить содержимое, имеющее личную важность, и помочь вам сразу же вернуться к нужному содержимому. Мы позаботились о единообразии работы с избранным в Office.com, OneDrive, библиотеках документов и приложении «Файлы» в Teams, опираясь на существующий опыт закрепления и избранного в Office.

Вы когда-нибудь загружали файл в облачное хранилище, а затем хотели получить к нему доступ несколько месяцев спустя, но на его поиски уходило много времени? Что ж, Microsoft считает, что у нее есть решение для службы OneDrive, которое может сработать. В дорожной карте Microsoft 365 появилась функция для пользователей OneDrive под названием «Избранное», которая будет добавлена в марте.Описание функции гласит:К сожалению, предстоящая функция «Избранное» добавляется в веб-версию OneDrive, согласно дорожной карте.Узнать Другие подробности можно здесь